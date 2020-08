¿Keanu Reeves y Ryan Reynolds (Deadpool) juntos en una película de Marvel?

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) - -

Es público y notorio que Marvel lleva años detrás de Keanu Reeves para que interprete a algún gran personaje del UCM. Igual de conocido es que Ryan Reynolds y su Deadpool es el único personaje de los mutantes de Fox que ha sobrevivido tras la compra de Disney. Y ambos podrían juntarse en la misma película, si los rumores son ciertos.

Fuentes cercanas a We Got This Covered, las mismas que informaron acertadamente de la serie de She-Hulk y del cameo del propio Reynolds en Hobbs & Shaw, el spin-off de la franquicia Fast & Furious, aseguran que Reeves interpretará a Ghost Rider en el UCM, y que el estudio quiere que Deadpool tenga, al menos, un cameo con el Motorista Fantasma.

- 10 pesonajes Marvel ideales para Keanu Reeves

Marvel ya confirmó que el Mercenario Bocazas se uniría más pronto que tarde a los Vengadores y el resto de superhéroes marvelitas. Sin embargo, su aparición en Ghost Rider es una sorpresa ya que, aunque aún no ha sido confirmado, el medio señala que las conversaciones con Reeves están muy avanzadas en este momento.

Por supuesto, el Universo Marvel se ha caracterizado por dar la oportunidad a actores semi desconocidos para convertirse en estrellas, a excepción de Robert Downey Jr. Pero en sus últimos proyectos está dando un giro en el concepto, incorporando a celebridades como Salma Hayek y Angelina Jolie (Los Eternos) o Josh Brolin (Infinity War y Endgame). La adhesión de Reeves iría por esta nueva senda.

- 10 estúpidas decisiones del Universo Marvel difíciles de perdonar

Aunque el salario de Reeves para una cinta de éstas características sería mucho más elevado, su sola presencia en una película de Motorista Fantasma ya garantiza que será un éxito. Y más teniendo en cuenta que su anterior versión cinematográfica fue interpretada, sin mucho éxito, por Nicolas Cage.