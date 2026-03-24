Kaulo, el personaje de Rebecca Ferguson en Peaky Blinders. El hombre inmortal: ¿Qué relación tiene con Tommy?

El personaje de Rebecca Ferguson en Peaky Blinders. El hombre inmortal: ¿Qué relación tiene con Tommy? - NETFLIX

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Si bien Peaky Blinders: El hombre inmortal cuenta con alguna que otra notable ausencia también introduce nuevos personajes a la franquicia y uno de ellos es el encarnado por Rebecca Ferguson. La actriz de sagas como Dune o Misión imposible da vida a Kaulo, una misteriosa mujer relacionada con el pasado de Tommy.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Cuando Tommy conoce a Kaulo Chriklo, a quien enseguida amenaza con un arma por haber entrado a su casa, este se queda mirándola unos segundos, confundido. "¿Crees que me conoces? Estás viendo la cara de mi hermana gemela", señala la mujer, acercándose a él y añadiendo que, "aunque murió hace muchos años", todavía habla con ella y esta quería que le diera "un mensaje". "¿Tu hermana se llamaba Zelda?", pregunta entonces Tommy, a lo que ella responde afirmativamente.

"Así que te acostaste con mi hermana. Feria gitana de Stow, 1914. Tuvo un hijo tuyo: Duke", explica Kaulo, desvelando así su conexión con los Shelby y el motivo de que haya entrado en su casa. La mujer le pide que salve a su hijo, que está trabajando con hombres que quieren acabar con su pueblo y, a cambio, le promete encontrar la paz.

Aunque al principio Tommy se muestra reacio a la presencia de Kaulo, acaba acostándose con ella cuando le dice que Zelda ha tomado posesión de su cuerpo. No queda claro si la mujer dice la verdad o si tiene verdaderamente algún tipo de poder, pero la peculiar "sesión de espiritismo" da sus frutos, pues por la mañana, el antiguo líder de los Peaky Blinders está dispuesto a volver a Birmingham.

A lo largo del resto de la película, Kaulo sigue siendo un personaje enigmático. Le dice a su sobrino, Duke, que trabaje con su padre y que, al terminar, le dispare, ya que es la única forma en la que encontrará la paz que busca, algo que el joven acaba haciendo solo porque es el propio Tommy quien se lo pide.

UN TRIBUTO A POLLY GRAY

Cabe apuntar que Kaulo no solo es la responsable de que Tommy salga de su exilio, sino que además es un personaje que trata de llenar el vacío dejado por la muerte de Polly Gray (propiciada por el fallecimiento de la actriz, Helen McCrory). "Tommy dice: 'Nunca pensé que conocería a otra mujer como Polly Gray'", explicó Steven Knight en declaraciones a Netflix. "Eso es más o menos lo que yo quería, tener esa figura de Polly Gray: [alguien] que pudiera reírse, pero que luego de repente se convirtiera en una bruja, de repente se volviera mística, que tuviera poder", señaló.

Ferguson se tomó en serio la comparación entre ambos personajes, revelando haber "estudiado mucho el maravilloso trabajo de Helen, en qué creía y cómo lo hacía". "Tommy tiene una fe enorme, y con la fe viene el poder. Eso es algo que mi personaje también sabe: que puede manipular a otras personas", expuso.