Barry Keoghan, el nuevo Peaky Blinders, acorralado por el odio en internet: "Ya ni siquiera quiero salir en pantalla" - CONTACTO

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Aunque las redes sociales permiten que los fans alaben a sus artistas favoritos e incluso les hagan llegar mensajes de cariño y admiración, también proliferan en ellas las críticas más desalmadas y los ataques de odio. Así, son muchos los actores que han sufrido abusos en el entorno online, entre ellos, Barry Keoghan, que ha denunciado que la situación ha llegado a ser un problema tanto en lo personal como en lo profesional.

En una entrevista para SiriusXM, hablando de cómo lidia con la presión de la fama y el foco que ella supone, el nominado al Oscar por Almas en pena de Inisherin remarcaba "la suerte de contar con unos fans increíbles". Sin embargo, y a pesar de la existencia de personas "encantadoras", Keoghan apuntó a un aspecto "desagradable" de la exposición pública.

"Me he alejado de las redes sociales, pero sigo siendo una persona curiosa que quiere seguir adelante. Y si asisto a un evento o voy a algún sitio, uno quiere saber qué acogida ha tenido. Y no es agradable, ¿sabes?", explicó el actor. "Hay mucho odio en Internet. Recibo muchos comentarios ofensivos sobre mi aspecto, y ya ha pasado la fase de decir: 'Todo el mundo pasa por eso'", reveló, exponiendo que, si bien es verdad "todo el mundo pasa por eso" en su caso le ha hecho "encerrarse en sí mismo".

"Me ha hecho encerrarme en mi mundo, no querer salir a sitios, no querer salir a la calle. Y te lo digo con total sinceridad y honestidad: se está convirtiendo en un problema", continuó el intérprete. Keoghan reconoce en efecto no ir a algunos sitios debido a esto, pero se muestra especialmente preocupado por cómo puede llegar a reflejarse en su trabajo artístico, señalando que "entonces ya ni siquiera quieres salir en pantalla".

UNA SITUACIÓN "DECEPCIONANTE" PARA LOS FANS Y EL HIJO DE KEOGHAN

Cuando el presentador del programa, Ben Harlum, sugirió que esta desagradable situación sin duda debía resultar "decepcionante" para los fans y aquellos que admiran su trabajo, el actor coincidió, pero añadiendo otro afectado mucho más cercano. "También es una pena que mi hijo tenga que leer todo esto cuando sea mayor", lamentó.

No es la primera vez que el intérprete habla de cómo su fama afecta a su hijo y es que, en 2024, según recuerda The Guardian, se quejó de cómo, tras su ruptura con Sabrina Carpenter, algunas personas llamaban a la puerta de la casa de su abuela y se sentaban "frente a la casa de mi pequeño para intimidarlos".

Entre los últimos trabajos de Keoghan se encuentran Ruta de escape y Peaky Blinders: El hombre inmortal. El actor dará vida además a Ringo Starr en los cuatro biopics de los Beatles que prepara Sam Mendes y en los que John Lennon, Paul McCartney y George Harrison serán encarnados por Harris Dickinson, Paul Mescal y Joseph Quinn, respectivamente.