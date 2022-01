Joss Whedon responde a los "groseros" protagonistas de Liga de la Justicia y culpa a Zack Snyder

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Joss Whedon ofrece su versión de los hechos sobre lo ocurrido en Liga de la Justicia y replica a aquellos que le han acusado, desde hace ya meses de tener un comportamiento "cruel" y "abusivo" y en set de rodaje. En una extensa entrevista concedida a New York Magazine, el cineasta ha calificado de "groseros" y "maleducados" a los actores del filme de Warner y señala que todas sus acusaciones contra su persona están orquestadas con un fin, ensalzar la figura de Zack Snyder.

Tras dirigir El Hombre de Acero y Batman v Superman: El amanecer de la justicia, Zack Snyder iba a continuar con su visión de los héroes de DC en Liga de la Justicia. Pero la trágica muerte de su hija le obligó a abandonar el filme cuando ya estaba en fase de post-producción. Fue entonces cuando Warner confió el proyecto a Joss Whedon.

El director de las dos primeras películas de Vengadores de Marvel Studios señala en la entrevista que cuando Warner acudió a él pensaba que su participación se limitaría a escribir algunas líneas de guión para hacer la película más ligera y actuar de consejero o asesor en lo que restaba del desarrollo del filme. Pero, revela Whedon, pronto se dio cuenta de que los directivos del estudio "habían perdido la fe en la visión de Snyder y querían que tomara el control".

Con Snyder ya fuera del proyecto, Wheddon optó por volver a rodar muchas de las escenas del filme lo que motivó cambios muy significativos den la trama y, también, momentos bochornosos como el bigote de Henry Cavill (Superman) eliminado a través de un muy mejorable uso del CGI. Fue durante ese nuevo rodaje en el que estallaron las tensiones con algunas de las estrellas del filme estrenado en noviembre de 2017 como Ray Fisher (Cyborg) o Gal Gadot (Wonder Woman).

En la publicación estadounidense se revela que Whedon aseguró que nunca había tenido que trabajar con "un conjunto de personas más grosero" que el reparto de Liga de la Justicia y se defendió de las polémicas acusaciones que le han lanzado desde hace meses.

Cabe recordar que los conflictos en torno a la película comenzaron a salir a la luz con las declaraciones de Ray Fisher, que en verano de 2020 tildó al realizador de ser abusivo y poco profesional durante la filmación de la cinta. Unas acusaciones que Fisher ha reiterado en varias ocasiones e incluso ampliado, señalando también motivaciones racistas en las decisiones de Whedon y otros responsables de la película a la hora de cortar secuencias de su personaje.

El actor que dio vida a Cyborg llegó incluso a acusar a Whedon de retocar digitalmente las secuencias en las que aparecían actores negros para aclarar su color de piel. Ahora, Whedon niega todas estas acusaciones que, según él, "ni son ciertas ni merecen ser discutidas", y esgrime que redujo la participación de Fisher en la cinta porque "desde el punto de vista lógico su personaje no tenía sentido" lógicamente no tenía sentido". "Estamos hablando de una fuerza malévola. Estamos hablando de un mal actor en ambos sentidos", sentencia Whedon en relación a Fisher.

Pero el actor no fue el único miembro del reparto de Liga de la Justicia que cargó públicamente contra el director. Gal Gadot también denunció el comportamiento tóxico de Whedon durante el rodaje y aseguró que el cineasta la amenazó con destruir su carrera como actriz. En esta misma línea, aunque sin mencionar directamente a Whedon, Ben Affleck afirmó recientemente que su experiencia en Liga de la Justicia fue "horrible".

"Yo no amenazo a la gente, ¿quién hace eso?", se defiende Whedon en NY Magazine donde apunta al mal inglés de Gadot como la causa del malentendido con la actriz israelí. "El inglés no es su primer idioma y yo tiendo a ser insoportablemente enrevesado cuando hablo", expone el cineasta. Una explicación que la propia Gadot se ha apresurado a rechazar replicando con un escueto: "Le entendí perfectamente".

El artículo también recuerda las acusaciones contra Whedon del reparto de la serie Buffy Cazavampiros quienes también encontraron inapropiado el comportamiento de Whedon. Precisamente, Charisma Carpenter que en la serie interpretaba a Cordelia Chase, aseguró haber sufrido abusos por parte del director quién la amenazó con despedirla y la insultó por su aspecto físico estando encinta. Algo, que después corroboraría su compañera de reparto, Amber Benson aseverando que el ambiente en set de rodaje era tóxico.

SNYDER DETRÁS DE TODO

El director señala a los seguidores de Zack Snyder, quienes en su opinión, han sido los responsables de poner en su contra a los actores para lograr con su insistencia el objetivo de que viera la luz el montaje original de la cinta, el Snyder Cut de Liga de la Justicia, que se estrenó el pasado año en HBO Max.

"No sé quien comenzó todo esto, pero sí en nombre de quien lo hicieron", dice el director sin citar directamente a Snyder que destacó que a quienes orquestaron esta campaña "no les importa el feminismo". "Mi ex-mujer me convirtió en un objetivo al que acosar y la gente se aprovechó de eso", denuncia Whedon.

En la entrevista Whedon también se define como "uno de los showrunners más majos que te puedas encontrar" y lanzó una reflexión de cómo el pueden girar las tornas de la opinión pública: "Al principio, Internet me puso en la cima y ahora Internet es mi perdición. No se me escapa la perfecta ironía".