Ray Fisher: Joss Whedon fue "grosero, abusivo y poco profesional" en el rodaje de Liga de la Justicia

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

Ray Fisher, quien dio vida a Cyborg en Liga de la Justicia, ha acusado al director Joss Whedon, que se hizo cargo del proyecto tras la salida de Zack Snyder, de tener un "comportamiento abusivo", "grosero" y "poco profesional" en el rodaje de la mencionada película, que tuvo lugar en 2017.

El intérprete denunció lo ocurrido a través de Twitter. "El trato en el set de Joss Whedon hacia el elenco y el equipo de Liga de la Justicia fue grosero, abusivo, poco profesional y completamente inaceptable. Fue apoyado, en muchos sentidos, por Geoff Johns y Jon Berg", apuntó la estrella.

Joss Wheadon’s on-set treatment of the cast and crew of Justice League was gross, abusive, unprofessional, and completely unacceptable.



He was enabled, in many ways, by Geoff Johns and Jon Berg.



Accountability>Entertainment