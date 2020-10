Ray Fisher acusa a Joss Whedon de cambiar el color de piel de un actor negro en Liga de la Justicia

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

La guerra entre Joss Whedon y Ray Fisher continúa. El actor ha acusado al director de actitudes y conductas racistas, alegando que éste modificó el color de piel de un actor en Liga de la Justicia. A la luz de estas acusaciones, el realizador ha respondido, negando las alegaciones del intérprete.

"Lo que me quemó por dentro y me obligó a hablar sobre Joss Whedon este verano fue que me informaron de que Joss había ordenado que se cambiara la tez de un actor de color en la posproducción porque no le gustaba el color de su piel", declaró Fisher a Forbes. "Con todo lo que ha pasado en 2020, ese fue el punto de inflexión para mí", agregó.

"Antes de los reshoots de Liga de la Justicia, se mantenían conversaciones descaradamente racistas en múltiples ocasiones entre ejecutivos de alto nivel anteriores y actuales de Warner Bros. Pictures", desveló. "Entre aquellos que tomaron decisiones y participaron en esas conversaciones racistas estaban Geoff Johns, Jon Berg y el actual presidente de Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich", señaló.

Tras estas declaraciones, Whedon no ha dudado en responder al actor. "El individuo que ofreció esta declaración reconoció que esto era algo que había escuchado de otra persona y que aceptó como verdad, cuando en realidad una simple investigación probaría que era falso", dijo en un comunicado recogido por EW.

"Como es habitual en casi todas las películas, hubo numerosas personas involucradas en el montaje final, incluido el editor, el encargado de efectos especiales, el compositor, el colorista y responsable del tono de la versión final. Este proceso se complicó aún más en este proyecto por el hecho de que Zack Snyder filmó parte de la película, mientras que Joss filmó en digital, lo que requirió que el equipo, dirigido por el mismo colorista que había trabajado en películas anteriores para Zack, conciliara ambos trabajos", explicó.

La guerra entre Fisher y Whedon comenzó el pasado julio, cuando el actor aseguró que el realizador tuvo un "comportamiento abusivo", "grosero" y "poco profesional" en el rodaje de la película. Tras lo ocurrido, Warner Bros. se puso en contacto con él para negociar.

"Para que podáis comprender mejor lo profundo que es esto: Después de hablar sobre Liga de la Justicia, recibí una llamada telefónica del presidente de DC Films en la que intentó acusar a Joss Whedon y Jon Berg con la esperanza de que apoyara a Geoff Johns. No lo haré", reveló. Posteriormente Warner emitió un comunicado afirmando que el actor no estaba "colaborando con la investigación". "Es categóricamente falso que permitimos cualquier comportamiento no profesional", respondió anteriormente Johns.