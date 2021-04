Chris Terrio dice que estrenar Liga de la Justicia de Joss Whedon fue un "acto de vandalismo"

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Con el estreno de Liga de la Justicia de Zack Snyder se ha vuelto a demostrar lo que muchos fans ya sabían: que Warner tomó una muy mala decisión al contratar a Joss Whedon para completar el filme en 2017. La versión estrenada en cines fue un fracaso de crítica y público, el incluso su guionista Chris Terrio la ha tachado de "vandalismo".

Gracias a las cuatro horas del Snyder's Cut, los fans ahora pueden disfrutar de Liga de la Justicia tal y como se concibió en un primer momento, con un guion de Terrio y el propio Snyder. Sin embargo, cuando el cineasta abandonó la producción y Whedon se hizo cargo, cambió el tono de la cinta por completo, teniendo elementos tan criticados como el infame bigote de Superman.

En una entrevista con Vanity Fair Terrio ha mostrado su descontento con Liga de la Justicia de Whedon, a la que tacha de puro acto vandálico. "El montaje de 2017 fue un acto de vandalismo", dijo rotundo en una entrevista con Vanity Fair. "Zack Snyder puede ser demasiado educado para decir eso, pero yo no lo soy".

El guionista también añadió que, tras ver la película en cines, "llamé a mi abogado y le dije 'quiero borrar mi nombre de los créditos'. Mi abogado llamó a Warner Bros. y les dijo que no quería formar parte de eso".

Sin embargo, más tarde Terrio renunció a borrar su nombre de la película para evitar "un escándalo internacional y que esa fuera la noticia. Me callé y no dije nada públicamente. Nunca he dicho nada de Liga de la justicia públicamente, pero esa versión no representa mi trabajo", sentenció refiriéndose al filme estrenado en 2017.

Por suerte, y gracias al apoyo incondicional de los fans, ahora Liga de la Justicia de Zack Snyder es una realidad. Y atrás queda el desagradable recuerdo del trabajo de Whedon -acusado además de abusos de poder en el set de rodaje por estrellas como Ray Fisher y Gal Gadot- y por fin tanto el director como el guionista, y el mismo fandom, pueden aplaudir orgullosos.