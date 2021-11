Zack Snyder y su Crisis Final en Acción de Gracias: ¿Ha resucitado el Snyderverse?

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Muchos meses después del lanzamiento del Snyder Cut de la Liga de la Justicia, el director ha sorprendido en sus redes sociales mostrando una publicación de Acción de Gracias que contenía un guiño a Crisis Final, una de las grandes historias de los cómics de DC que implica a Darkseid, el gran villano de su Snyderverse.

En la imagen titulada "Agradecido" Snyder compartió una foto de su pavo. Nada fuera de lo común en estas fechas... pero, al fondo se observa un ejemplar del cómic Crisis Final, una historia en la que Darkseid intenta destruir la realidad. Esto ha llevado a algunos fans que inmediatamente se percataron del detalle, a teorizar sobre su posible regreso a las películas de DC o si simplemente está bromeando.

Delicious looking turkey and an impeccable taste in books 😏



I’m thankful for @ZackSnyder #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/CfJvLh3j3T — Kayniac (@KayneIvor) November 25, 2021

En este punto hay que recordar que, recientemente, el artista Clay Staub publicó en su Twitter una imagen en la que mostraba a a Darkseid y Desaad junto al hashtag de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, lo que hizo saltar las alarmas entre los seguidores que reclaman el regreso del cineasta bajo el movimiento #RestoreTheSnyderverse. Sin embargo, él mismo aclaró que el boceto realizado tan sólo fue algo que hizo inspirado mientras veía el Snyder Cut.

No obstante, algunos seguidores del director aún creen que esto no es algo casual debido a la proximidad de las fechas entre ambas publicaciones. Además, cabe recordar que durante mucho tiempo Snyder no se pronunció sobre el estreno de su versión de la Liga de la Justicia que, finalmente, vio la luz como un montaje mastodóntico de cuatro horas en HBO Max. No es de extrañar, por tanto, que los seguidores más acérrimos del Snyderverse quieran ver en la críptica foto el indicio de algo más.

CRISIS FINAL

Crisis Final es uno de los grandes y épicos crossovers de DC Cómics y en Batman V Superman: El amanecer de la justicia, Snyder realizó un homenaje mostrando a un Flash del futuro que pone sobre aviso de un gran peligro inminente, tal y como ocurre también en las viñetas.

Años después del estreno de la Liga de la Justicia se estrenase en cines, Ezra Miller, el velocista escarlata del Universo Cinematográfico de DC, hizo una aparición flamante en la adaptación televisiva de Crisis en Tierras Infinitas junto a Grant Gustin, el Barry Allen del Arrowverse compartiendo un momento en la Speed Force.