MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

Jonathan Majors, el actor que daba vida al personaje de Kang en el Universo Cinematográfico Marvel, fue declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso hacia su expareja el pasado mes de diciembre. La sentencia, que en principio estaba programada para febrero, se retrasó y ha sido este pasado 8 de abril cuando finalmente se ha dado a conocer la condena: asistencia durante un año a un programa de reeducación contra la violencia doméstica.

Aunque los cargos del intérprete le enfrentaban a la posibilidad de hasta un año de prisión, muchos expertos legales dudaban desde un primer momento que el actor de Creed fuera realmente a ingresar en un centro penitenciario. "El señor Majors no irá a la cárcel", auguraba Cary London, abogado de defensa penal y derechos civiles con sede de Shulman & Hill, a The Hollywood Reporter.

Si el actor no cumpliese el programa de reeducación, la alternativa sí serían seis meses de prisión. Asimismo, si Majors no cumple con las actualizaciones sobre el tratamiento que debe proporcionar al tribunal, también podría enfrentarse a la cárcel.

El programa será presencial y tendrá lugar en Los Angeles. No obstante, los abogados del intérprete solicitaron la posibilidad de realizar algunas sesiones de forma virtual, con vista a que su cliente vuelva a trabajar. A pesar de que los abogados se muestran optimistas ante la carrera de su cliente, esta ya se ha resentido, siendo el despido de Marvel la punta del iceberg.

La expareja de Majors, Grace Jabbari, que recibió una orden completa de protección, leyó ante el tribunal una declaración en la que sostenía que el actor no estaba arrepentido: "No ha aceptado su responsabilidad, y volverá a hacerlo. Hará daño a otras mujeres. Este es un hombre que cree que está por encima de la ley". La mujer añadía que no descansará hasta que "sienta que no es un peligro para nadie más".

"El señor Majors mantiene su inocencia y planea apelar su condena", expresó Priya Chaudhry, abogada del actor. Majors aún se enfrenta a una demanda por acusaciones civiles que incluyen agresión, difamación e imposición de angustia emocional, también presentada por Jabbari el pasado mes de marzo.