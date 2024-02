841235.1.260.149.20240209113459 Archivo - Jonathan Majors - CONTACTO - Archivo

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Jonathan Majors, el actor que daba vida al personaje de Kang en el Universo Cinematográfico Marvel, fue declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso hacia su expareja el pasado mes de diciembre. Ahora, el intérprete se enfrenta a nuevas acusaciones por parte de dos mujeres más.

En un reportaje publicado por el New York Times, dos mujeres afirman haber sufrido abusos por parte de Jonathan Majors. Concretamente, acusan al actor de abuso físico y emocional. Se trata, presuntamente, de dos de sus anteriores parejas sentimentales.

Emma Duncan y Maura Hooper afirman haber salido con Majors entre los años 2013 y 2019. Duncan señala que el actor abusó física y emocionalmente de ella, mientras que Hooper alega únicamente abuso emocional. Y es que ambas le describen como una "figura controladora y amenazante" que las aislaba de sus amigos y de sus carreras.

A su vez, matizan que al principio de la relación, Majors era una persona especialmente romántica y muy dada a gestos cariñosos. Pero ese amor se acababa tornando en actos física o emocionalmente violentos. La abogada de Majors, Priya Chaudhry, ha respondido confesando que ambas relaciones sentimentales fueron "tóxicas" y que el actor pudo decir "cosas hirientes". Sin embargo, niega la mayoría de las acusaciones de abuso físico.

Por otro lado, además, el reportaje recoge el testimonio de otras 20 personas que señalan que Majors tiene un "historial de volatilidad". De hecho, se desvela que durante el rodaje de la serie Territorio Lovecraft (Lovecraft Country), el intérprete se enfrentaba repetidamente a sus compañeras de trabajo. Una actitud que llevó a varias de ellas a interponer quejas a HBO.

Chaudhry reconoce que Majors no estaba al corriente de tales acusaciones. Actualmente, el actor se enfrenta a una posible sentencia de hasta un año de prisión tras ser declarado culpable en el mediático juicio contra su exnovia. La sentencia en la que se fijaría la condena estaba prevista para el pasado 6 de febrero pero, en una audiencia el día anterior, se retrasó hasta el 8 de abril.

Una vez que fue declarado culpable, Majors fue despedido por Marvel, lo que se unió a la pérdida de la mayoría de trabajos cuando las acusaciones salieron a la luz hace ya un año. En una entrevista, el actor aseguró que nunca había abusado de nadie. "No he sido el mejor novio siempre, pero nunca he pegado a una mujer, mis manos nunca han pegado a una mujer, jamás", se defendió. Además, se mostró confiado en poder volver a trabajar en Hollywood algún día.