¿El Joker de Barry Keoghan en The Batman es el mismo que el de Una muerte en la familia?

La escena eliminada del Joker en The Batman ha visto la luz. Tal y como prometió antes incluso del estreno del filme, Matt Reeves ha publicado la secuencia que iba a presentar al personaje de Barry Keoghan mucho antes en la película. Una escena que muestra mejor la terrorífica apariencia del villano que, según han destacado rápidamente los fans, recuerda mucho a la que luce en una icónica saga de los cómics.

En la secuencia inédita lanzada por Warner, el Batman de Robert Pattinson acude a Arkham para encontrarse con uno de sus presos: un desequilibrado al que encerró allí hace ahora casi un año y que espera que le ayude a comprender algo mejor cómo funciona la mente de Enigma.

Allí, del otro lado del cristal aparece un reo de voz inquietante y rostro terriblemente desfigurado. Se trata, evidentemente, del Joker o, mejor dicho, del criminal que ya ha iniciado su camino hasta transformarse en lo que será el Joker. Un cara a cara entre el caballero oscuro y el Príncipe Payaso del Crimen que, además de ofrecer jugosos detalles sobre su relación previa, muestra mucho mejor el rostro de Joker.

La versión de Barry Keoghan del villano podría tratarse de la misma que la de Una muerte en la familia en la versión renovada de los Nuevos 52 lanzada hace unos años por DC Comics. El grotesco rostro de Joker recuerda notablemente al del personaje de las grapas en la saga que Scott Snyder y Greg Capüllo publicaron en 2012.

En esta trama, un adolescente Jason Todd (el segundo Robin) muere asesinado a manos del Joker. En los cómics, el villano ve cómo el asesino en serie conocido como el Muñequero le arrebata su rostro mientras está preso en Arkham, lo que le lleva a trazar un retorcido plan para acabar tanto con el caballero oscuro como con todos sus aliados y seres queridos.

Una trama, la de la venganza del Joker tras escapar de prisión, que bien podría ocupar alguna de las siguientes entregas de la saga de The Batman, en las que ya trabaja el propio Reeves. La similitud del personaje con su homólogo de esta versión en las grapas, ha desatado el entusiasmo de los fans en redes sociales.

"EL DISEÑO DE MUERTE DE LA FAMILIA? Gané", señala un fan indicando que el Príncipe Payaso de Keoghan se trata de la misma versión que en la de la saga.

DEATH OF THE FAMILY JOKER DESIGN???? I won https://t.co/KSR4ZvHo4e pic.twitter.com/SGwp23TysP — #1 celtics hater (@notnorth_) March 24, 2022

"Me pregunto si todas las cicatrices y calvas son una pista de un Joker como el de 'La muerte de la familia', donde literalmente le cosieron la cara #TheBatman #rataalada", se pregunta otro usuario casi convencido de que son la misma encarnación.

wondering if all the scarring and bald spots are a hint at a “Death Of The Family” stye Joker, where he literally had his face sewn back on #TheBatman #rataalada pic.twitter.com/ZpHj6LC6aR — shy babylon (@shybabylon) March 24, 2022

"Seré honesto: después de ver esto, creo que me estoy aproximando al enfoque de este Joker. Está claro que se inspira en La muerte de la familia, además de al de El Largo Halloween y Arkham Asylum (cómic), reconoce un seguidor de Batman apostando a que además han tomado detalles de otras sagas de las grapas.

I'll be honest: after seeing this, I'm coming around a bit to this approach of the Joker. Obviously pulling some inspiration from Death of the Family, in addition to Long Halloween & Arkham Asylum (comic).



The big issue remains is that the scene that was left in doesn't fit. https://t.co/Vfe7xDSKaY — Travless (@Travless_) March 24, 2022

"Lo cierto es que me alegro mucho de que Matt Reeves haya eliminado esta escena. La película ya abarcaba mucho. Mejor guardar al Joker para otra película. Además, su cara al final se parecía muchísimo al Joker de 'Muerte de la Familia' El equipo de maquillaje de The Batman se merece un premio", asegura un fan.

I’m actually glad Matt Reeves deleted this. The film already had a lot. Keep the Joker for another film.



Plus his face in the end looked so much like “Death of a family”’s Joker 😬 Make-up crew for The Batman deserves some awards. https://t.co/nG2Aeag3dC — JUSTXCAZ (@JXVGamez) March 24, 2022

El Joker de Barry Keoghan me está transmitiendo auténticas vibraciones como el Joker de La muerte de la familia de los Nuevos 52", afirma otro seguidor.

Barry keoghan’s joker is giving me real death of the family new 52 joker vibes😳 pic.twitter.com/GMSsrEdIEU — Andy (@AndyZ1o) March 24, 2022

"Me gusta mucho lo que hemos visto del Joker de Barry Keoghan. Grandes parecidos con el de La muerte de la familia. Quiero más, seguro", reconoce un usuario entusiasmado con esta versión del Príncipe Payaso del Crimen.

So I really like what we’ve seen of Barry Keoghan’s Joker. Major Death of the Family vibes. I want more for sure — Chris Panella (@chrispanella_) March 24, 2022

"Sí, definitivamente da esa sensación de 'La muerte de la familia'. Puedo con eso joder. Solo estoy cansado de ver al Joker. Aunque no me importa si es un personaje secundario, confiesa otro seguidor del personaje, hastiado de que siempre tenga que salir el villano.

yeah, he definitely gives that death of the family joker vibes. I can fuck with that. I'm just tired of seeing the joker. I don't mind if he's a side character though — Joe Byron (@TheSimbaPikachu) March 24, 2022

Si bien en sus cinco minutos de duración, la escena eliminada de The Batman es breve y deja claro que aún no es el gran villano, pesadilla y némesis del caballero oscuro, también muestra el potencial del personaje.

Por el momento, habrá que esperar para averiguar si este proto-Joker es uno de los personajes que explorará la serie centrada en Arkham, uno de los spin-off que prepara Reeves para HBO Max. El otro, tal y como ya se confirmó hace unas semanas, estará centrado en el mundo del crimen organizado de Gotham y estará protagonizado por el Pingüino de Colin Farrell.