Jeremy Renner estuvo clínicamente muerto tras su accidente

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

En enero de 2023, Jeremy Renner sufrió un accidente cuando fue atropellado por su máquina quitanieves en su rancho de Nevada. El intérprete tuvo que pasar por quirófano y estuvo dos semanas hospitalizado, pero ahora se ha desvelado que sus heridas fueron más graves de lo que se pensaba.

Michael Beach, actor que comparte planos con Renner en Mayor of Kingstown, ha hablado con The Direct sobre el accidente de su compañero, revelando que llegó a ser declarado clínicamente muerto. "Jeremy es un caballo de guerra. Ese tipo se rompió 38 huesos. De hecho murió, cosa que no supe hasta que me lo dijo, y regresó. Dice que no estaba seguro de cómo sería, pero que estaba preparado", relató.

Además, también habló sobre el actual estado de salud de Renner, que no le ha frenado para continuar con la serie. "Dice que cada semana se siente cada vez más fuerte. Y no ha habido ninguna interrupción por sus capacidades físicas. Él está en esto, haciéndolo. Él está bien. Sí, es un gran tipo. Y es realmente tan duro como un clavo", agregó.

El accidente de Renner tuvo lugar porque el actor salvó a su sobrino de ser atropellado. "Su sobrino, a quien salvó, trabaja en la serie. Entonces tenemos un par de perspectivas y ellos no tienen reparos en contarte lo que estaba pasando, cómo se sintieron y todo eso. Así que es una perspectiva única de la historia de cómo Jeremy Renner fue atropellado por un quitanieves", apuntó.

Meses después del accidente, Renner concedió una entrevista a ABC en la que dio su versión de lo ocurrido. "Estuve despierto en todo momento. Pero lo volvería a hacer porque iba directa a mi sobrino", reveló el artista, que incluso admitió que llegó a "escribir notas en el móvil, las últimas palabras para mi familia".

"Si hubiera estado allí, solo, habría sido una manera horrible de morir. Y seguramente me habría muerto. Pero no estaba solo. Estaba mi sobrino. Y después vino el resto de la caballería", rememoró.