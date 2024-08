Jonathan Majors tiene “el corazón roto” tras el fichaje de Robert Downey Jr. Como Doctor Doom - MARVEL STUDIOS / GETTY FOR DISNEY

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

El fichaje de Robert Downey Jr. como Doctor Doom parece dar solución a la crisis que Marvel Studios enfrentaba tras haber prescindido de Jonathan Majors y su personaje Kang el Conquistador, que estaba llamado a ser el gran villano de sus futuros proyectos tomando el testigo de Thanos. Aunque Majors fue despedido tras ser condenado en diciembre del pasado año, la elección de un nuevo antagonista para la franquicia culmina su desvinculación con el estudio liderado por Kevin Feige.

Según informa TMZ, el intérprete ha confesado tener "el corazón roto" tras conocer el nuevo rumbo que tomará el UCM, si bien reconoce que Víctor Von Doom es "excelente". La decisión de eliminar a su personaje de la ecuación marvelita, sustituyéndolo por el temido soberano de Latveria, se ve más que ejemplificada por el significativo cambio de título de Vengadores 5, que si antes iba a titularse The Kang Dynasty, ha pasado a llamarse Avengers: Doomsday.

Pero aunque Feige y su equipo parecen haber cortado todos los lazos con Majors y Kang, el actor no dudaría en regresar si así se lo pidieran. "¡Claro que sí! Me encanta. Me encanta Kang. Si eso es lo que quieren los fans, y eso es lo que quiere Marvel entonces vamos", declaró el intérprete, mostrándose más que deseoso de recibir esa nueva oportunidad.

Y es que una nueva oportunidad fue lo que en su día ofreció Marvel al mismo Downey Jr., según señalaba el medio estadounidense. Antes de encarnar por primera vez a Iron Man/Tony Stark, el actor enfrentó problemas legales y de adicción, siendo detenido por posesión de drogas. Tras su rehabilitación su carrera remontó y alcanzó el rutilante estrellato, convirtiéndose en el actor mejor pagado del mundo, gracias al UCM.

"Creo que es justo que el Sr. Downey esté siendo y haya sido recibido con paciencia y curiosidad y amor... y que se le permita trabajar su arte y ser creativo a ese nivel. Yo realmente no he tenido eso", expresó Majors.

La carrera de Majors se ha visto gravemente resentida desde que en marzo de 2023 fuera detenido por violencia doméstica. En diciembre de ese mismo año, el intérprete fue declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso hacia su expareja, Grace Jabbari. El actor no fue condenado a prisión pero sí a asistir durante un año a un programa de reeducación contra la violencia doméstica.