MADRID, 27 May. (CulturaOcio) -

Jeremy Renner regresa como Mike McLusky en la tercera temporada de Mayor of Kingstown, la serie policíaca creada por Taylor Sheridan y Hugh Dillon. Después de que la estrella de Marvel sufriera un accidente que casi acaba con su vida, la ficción volverá a SkyShowtime el próximo 6 de junio. Además, Mayor of Kingstown ha lanzado un nuevo adelanto de esta tercera temporada.

"Mi trabajo, mi función principal es conservar el equilibrio y evitar la guerra", asegura McLusky al inicio del adelanto, de casi dos minutos de duración. Sin embargo, el conflicto que este alcalde quiere impedir ya ha estallado en la ciudad, y es que nadie en Kingstown está a salvo de las nuevas mafias que comienzan a ganar terreno a golpe de fusil y explosivos.

"Una serie de explosiones sacuden Kingstown y a sus ciudadanos, mientras un nuevo integrante de la mafia rusa se instala en la ciudad y estalla una guerra entre narcos dentro y fuera de la cárcel. Mike McLusky (Renner) debe poner fin a la guerra, pero las cosas se complican cuando alguien de su pasado que conoce de la cárcel amenaza con socavar los intentos del alcalde de mantener la paz entre todas las facciones", reza la sinopsis oficial de esta nueva temporada.

Además de Renner, Mayor of Kingstown completa su elenco con Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley y Michael Beach. La primera y la segunda temporada de Mayor of Kingstown ya están disponibles en SkyShowtime.

En enero de 2023, Renner sufrió un accidente que le dejó ingresado por meses e incluso estuvo clínicamente muerto durante un tiempo después de que le arrollara una quitanieves en su finca de Nevada. "Jeremy es un caballo de guerra. Ese tipo se rompió 38 huesos. De hecho murió, cosa que no supe hasta que me lo dijo, y regresó. Dice que no estaba seguro de cómo sería, pero que estaba preparado", relató Michael Beach, actor que comparte planos con Renner en Mayor of Kingstown, en una entrevista con The Direct sobre el accidente de su compañero.

"Dice que cada semana se siente cada vez más fuerte. Y no ha habido ninguna interrupción por sus capacidades físicas. Él está en esto, haciéndolo. Él está bien. Sí, es un gran tipo. Y es realmente tan duro como un clavo", agregó sobre cómo pese al accidente, siempre ha mostrado compromiso con el proyecto.

Renner ha sido nominado a dos Oscar a lo largo de su carrera. La primera vez fue en 2010, cuando optó al premio a mejor actor protagonista por el drama bélico En tierra hostil de Kathryn Bigelow. Un año después, el intérprete fue candidato al galardón a mejor actor de reparto por su trabajo en el thriller The Town: Ciudad de ladrones dirigido por Ben Affleck.

Pero sin duda, el papel más popular de Renner es el de Ojo de Halcón en el Universo Cinematográfico Marvel al que lleva ligado ya más de una década. Tras protagonizar su propia serie en Disney+, se espera que el actor vuelva a interpretar a Clint Barton en la quinta entrega de Vengadores que llegará a los cines en abril de 2026.