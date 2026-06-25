Jason Momoa, de Aquaman en el Snyderverse a Lobo en Supergirl: "Siempre me he sentido en buenas manos en el Universo DC"

LOS ÁNGELES, 25 Jun. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Tras despedirse de Aquaman, Jason Momoa vuelve a meterse en la piel de uno de los personajes más icónicos de DC para encarnar a Lobo en Supergirl, que llega a los cines este viernes 26 de junio. La película, dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock como Kara Zor-El, es la segunda entrega cinematográfica del nuevo universo DC capitaneado por James Gunn y Peter Safran que arrancó el pasado verano con Superman.

Momoa se siente muy honrado de encarnar a Lobo, el imponente y sanguinario mercenario intergaláctico, y reconoce que llevaba años sintiéndose muy vinculado al personaje y que disfrutar de su extravagante personalidad ha sido una de las mayores recompensas del rodaje. "Ha sido un honor interpretar a Lobo en cada escena. Me encanta ser él. Es complicado porque tienes que llevar encima un montón de cosas, y eso resulta un poco molesto, pero cuando estás metido en el personaje, entre el 'acción' y el 'corten', es divertidísimo interpretarlo", dice en una entrevista concedida a CulturaOcio.

La personalidad irreverente, exagerada y absolutamente imprevisible del personaje fue uno de los aspectos que más disfrutó durante el rodaje. "Simplemente ser un loco y un salvaje, y no tener que disculparme por ello en absoluto", dice sobre lo que más le divirtió al ponerse en la piel del antihéroe.

MUCHO RESPETO POR SUPERGIRL

Aunque Lobo y Kara comienzan la historia desde posiciones enfrentadas, Momoa adelanta que entre ambos personajes termina surgiendo una dinámica marcada por el respeto mutuo. "Cuando lucho a su lado, veo de lo que es capaz. No puedo sentir más que respeto por ella. Es alguien que está madurando, que está descubriéndose a sí misma, y creo que todos nos dejamos influir por determinadas personas. Es interesante ver todo lo que está viviendo", señala sobre la protagonista interpretada por Milly Alcock.

El actor también destaca el cambio que supone incorporarse al nuevo universo cinematográfico de DC bajo la dirección creativa de James Gunn, aunque asegura que siempre se ha sentido respaldado por DC Studios. "James está reinventando el universo, así que es completamente diferente a lo que he vivido antes. Pero me entusiasma emprender este viaje porque sé que les encanta lo que estoy haciendo. Me van a presentar en otros mundos, así que estoy en buenas manos. Siempre he estado en buenas manos. Me encantó interpretar a Aquaman y ahora me encanta interpretar a Lobo", afirma.

Durante años, numerosos seguidores de DC habían señalado a Momoa como el candidato perfecto para interpretar al temible mercenario. Ahora que ese deseo se ha hecho realidad, el actor se muestra convencido de que los aficionados quedarán satisfechos con el resultado. "Van a estar contentos. Hice mi trabajo. Lo logré. Llevamos a otro nivel lo que estaba en el guion, y estoy satisfecho", concluye.

En Supergirl, cuando un enemigo despiadado amenaza todo lo que ama, Kara emprende un peligroso viaje de venganza y justicia junto a un inesperado compañero. En el reparto también figuran Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz y Emily Beecham.