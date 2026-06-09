Jason Momoa abandona Helldivers y la película del videojuego busca nuevo protagonista - CONTACTO-ARROWHEAD GAME STUDIOS

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

El pasado mes de febrero se dio a conocer que Jason Momoa protagonizaría Helldivers, película basada en el popular videojuego homónimo. No obstante, ahora la cinta de Justin Lin (Fast and Furious 9, Star Trek: Más allá) busca una nueva estrella.

Según recoge The Hollywood Reporter, Momoa ya no se encuentra vinculado al proyecto, cuya fecha de estreno sigue estando prevista para el 10 de noviembre de 2027. La película cuenta con un guion de Gary Dauberman (El misterio de Salem's Lot, It) y Lin, aparte de dirigir, ejerce de productor junto a Hutch Parker y Asad Qizilbash.

El primer videojuego de Helldivers se lanzó en 2015 y su secuela llegó casi una década después, en 2024, vendiendo más de 12 millones de unidades entre PS5 y PC en los primeros cuatro meses. La historia, que recuerda a las películas de Starship Troopers, sigue a un equipo de élite que debe proteger Supertierra de amenazas como los Bichos, los Cíborgs y los Iluminados en una guerra intergaláctica.

LOS PRÓXIMOS PROYECTOS DE MOMOA

Aunque finalmente los fans no verán a Momoa en la adaptación de Helldivers, el intérprete tiene por delante numerosos estrenos, comenzando por el de Supergirl, que llega a los cines este 26 de junio. El actor que diera vida a Aquaman en el extinto Snyderverse encarna ahora en el DCU de James Gunn y Peter Safran al cazarrecompensas Lobo. Además, Momoa regresará como Duncan Idaho en Dune: Parte Tres que, de nuevo dirigida por Denis Villeneuve, se estrenará el 18 de diciembre.

También se podrá ver a Momoa en otras adaptaciones de videojuegos, ya que encarna al mítico luchador de piel verde Blanka en el remake cinematográfico de Street Fighter, cuyo estreno está previsto para el 16 de octubre, y forma parte del elenco de A Minecraft Movie: Squared, que llegará a las salas el 23 de julio de 2027.