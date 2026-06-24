James Gunn y Peter Safran ya se han reunido con el jefe de Paramount para discutir el futuro del DCU tras la fusión - CONTACTO

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance sigue adelante y muchos se preguntan qué significará la fusión para franquicias tan icónicas como el universo DC, que justo parecía estar levantando cabeza bajo el mando de James Gunn y Peter Safran. Por el momento, los codirectores y copresidentes ejecutivos de DC Studios se han reunido con el CEO de Paramount Skydance, David Ellison, para discutir la cuestión.

Fue el productor ejecutivo Lars P. Winther quien, durante su paso por la alfombra azul en el estreno de Supergirl, reveló que Ellison había estado en Atlanta, donde actualmente se está rodando la secuela de Superman, Man of Tomorrow. "Ya ha estado en Trilith [Studios]. Ahí es donde rodamos todas las películas que dirige James", señaló Winther en declaraciones a The Hollywood Reporter. "Vino a Atlanta, le enseñamos todo y estamos manteniendo conversaciones con él", añadió.

De acuerdo con Winther, el CEO de Paramount Skydance está muy interesado en el trabajo de Gunn y Safran. "Está bastante abierto a lo que estamos haciendo", aseguró, indicando además que "es un gran fan y se ha portado de maravilla". "Nos está dando más o menos lo que queremos. De momento, todo va bien", expresó.

LOS PRÓXIMOS ESTRENOS DEL DCU

Casi un año después de que Superman inaugurara el DCU de Gunn y Safran en la gran pantalla, Supergirl llega a los cines para seguir ampliando la historia de la familia kryptoniana.

Tras el estreno de la cinta protagonizada por Milly Alcock, el 26 de junio, las próximas producciones de las que podrán disfrutar los fans de DC serán la película de Clayface, que llegará a los cines el 23 de octubre y la serie Linternas, que aterrizará en HBO Max el 17 de agosto. Por su parte, Man of Tomorrow tiene previsto su estreno para el 9 de julio de 2027.

"[Alcock] sale en ella [Man of Tomorrow]. Sin desvelar demasiado, esta película [Supergirl] termina de una forma concreta, y se ve dónde va a acabar ella. Ya ha dejado atrás su vida alocada y ahora va a intentar reconciliarse con su primo y volver a tener los pies en la tierra", adelantó Winther. "Así que tenemos Man of Tomorrow, y ya sabemos cuál va a ser la siguiente película después de esa, y ella [Alcock] tiene un papel muy importante en ella", agregó.