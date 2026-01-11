Jamie Campbell Bower (Vecna), sobre el Conformity Gate de Stranger Things: "Es el final que merece la serie"

El actor de Vecna desmiente la teoría Conformity Gate y defiende el final de Stranger Things - NETFLIX

MADRID, 11 Ene. (CulturaOcio) -

El final de Stranger Things ha generado opiniones dispares, con algunos seguidores de la serie llegando incluso a plantear que el octavo episodio de la temporada 5 no fuera en realidad el último. Ahora, Jamie Campbell Bower, actor que da vida a Vecna, ha defendido el final de la ficción, desmintiendo así esta teoría fan.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Conocida como Conformity Gate, esta hipótesis confiaba en que Netflix lanzaría el verdadero final de la serie este miércoles 7 de enero, algo que no ha ocurrido. La teoría, que se propagó como la pólvora en redes sociales, sostenía que el epílogo de Stranger Things era en realidad un juego mental de Vecna, abriendo la puerta a que los Duffer cerraran definitivamente la serie con un capítulo adicional.

Campbell Bower, actor que da vida al malvado, ha defendido el final de Stranger Things en su paso por el programa The Tonight Show, afirmando que "es el final que merece la serie". "Soy fan desde el principio, así que solo el hecho de participar en ella ya fue un gran logro, y me sentí muy honrado y afortunado de formar parte", aseguró.

"Esta serie trata sobre la amistad, el amor, la esperanza y la alegría", continuó el intérprete. "Y, por supuesto, la persona que no es así tiene que irse. Aunque lo único que realmente necesita es un abrazo", reflexionó a propósito de su personaje. Como ya venían avisando sus creadores, el final de la serie no fue precisamente un baño de sangre, sino que optó por otros mecanismos para impactar emocionalmente a su audiencia.

El octavo episodio concluye con un extenso y emotivo epílogo situado 18 meses después de que los protagonistas acaben con Vecna. Llegados a este punto, el capítulo muestra a Mike, Will y los demás jugando una última campaña de Dragones y Mazmorras, cerrando así un círculo emocional que conecta directamente con el principio de la serie y que, como menciona Campbell Bower, pone en valor tanto la amistad como la esperanza, con Mike plantenado cómo Once podría haber burlado a la muerte.

Además, el actor reveló que no supo el final que esperaba a Vecna hasta el último momento. "Me contagié de COVID para esa lectura de guion, así que todos estaban en el estudio de Atlanta y yo estaba atrapado detrás de la pantalla de un ordenador en mi pequeño apartamento. Aislado, solo, solitario... como Vecna", bromeó.

Antes de que Joyce, el personaje de Wynona Ryder, aseste el golpe final que acaba con Vecna, el capítulo muestra un momento vulnerable del villano en el que parece que Will está a punto de convencerle de que dé la espalda al Azotamentes. En esta escena, Campbell Bower da vida a un Henry al borde de la redención pero que, finalmente, no quiere (o no puede) renunciar a la maldad, pues es lo único que ha conocido desde que de pequeño abriera el maletín que selló su destino, convirtiéndole en Vecna.