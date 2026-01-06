El detalle del final de Stranger Things que prueba que Once sigue viva - NETFLIX

MADRID, 6 Ene. (CulturaOcio) -

Stranger Things llegaba a su épico final en Netflix el pasado 1 de enero. El desenlace, sin embargo, no ha resultado del todo satisfactorio para los fans de la serie y especialmente en lo que al destino de Once (Millie Bobby Brown) al final de la serie respecta. No obstante, un revelador detalle les ha convencido de que tal vez este no sea definitivo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El cierre de Stranger Things muestra a Once, tras la derrota de Vecna, sacrificándose en el Mundo del Revés mientras este colapsa con ella dentro. En el epílogo de la serie, ambientado 18 meses, Mike (Finn Wolfhard) comparte con sus amigos la posibilidad de que Once fingiese su muerte con la ayuda de Kali y esté sana y salva en algún remoto lugar.

Los Duffer aseguraron al podcast Happy, Sad, Confused que el final de Once se concibió para que los espectadores decidiesen ellos mismos si creer que la joven está viva o no. Según señala @BettyLilis en X, los subtítulos del episodio insinúan que la teoría de Mike es correcta y que, efectivamente, Once sobrevivió.

"Ey, mirad, los subtítulos confirman que las armas de ultrafrecuencia se activaron. Bueno, eso lo confirma, está viva", asegura. "No hay ningún escenario en el que pudiera atravesar la puerta fuertemente vigilada sin que nadie se diera cuenta, cuando además la doctora Kay la está mirando directamente, jajaja. Kali la hizo desaparecer", añadió, acompañando la publicación del fotograma en cuestión.

oh hey look the subtitles are confirming the frequency weapons were turned on. well that seals the deal, el lives. there is no scenario where she makes it through the heavily guarded gate without anyone noticing while dr kay is literally looking at her lmao. kali made her vanish pic.twitter.com/AZfxOSU6vl — BettysLilis | MILEVEN ENDGAME | ST S5 Spoilers (@BettysLilis) January 1, 2026

De hecho, cuando un usuario preguntó sobre cómo Once pudo arrastrar a Mike al vacío en ese momento, otro respondió que, al haberse escapado hacia los túneles (donde estaría protegida de los emisores de ultrasonidos, su "kryptonita"), pudo usar sus poderes allí. En cuanto a la cuestión de que Kali habría muerto en la explosión inicial y, por tanto, no podría haber creado una ilusión, argumentaban que, en el Mundo del Revés, los edificios se destruyen de afuera hacia adentro y, Kali se encontraría en el centro.

Esto la habría salvado y permitido generar una ilusión con sus poderes. Dicho esto, aunque aparentemente este esclarecedor detalle refuerce la teoría de Mike, el texto de "pulsación" que aparece es probablemente, en realidad, el subtítulo que describe los efectos de sonido usados en esos instantes.

En todo caso, es posible que los fans no lleguen a saber nunca si Once sobrevivió o no realmente. Por otra parte, Matt Duffer reveló también a Happy, Sad, Confused que Brown sí tiene su propia respuesta cerrada sobre el final de su personaje, aunque aseguró que "ella tampoco te lo va a decir, no pierdas el tiempo. Millie juró guardar el secreto", afirmó.