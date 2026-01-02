¿Quién muere en el final de Stranger Things (5x08)?

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

El capítulo final de Stranger Things ha cumplido con lo prometido por los hermanos Duffer: no ha sido precisamente un baño de sangre. Pero, a pesar de que los creadores de la serie han optado por otros mecanismos para impactar emocionalmente a su audiencia, este último episodio de la serie estrella de Netflix no no ha estado exento de muertes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Algunos personajes, como Steve Harrington, han estado al borde de la muerte, pero la gran mayoría han salido ilesos de esta última batalla contra Vecna. Y, a pesar de que esto ha generado reacciones dispares entre los fans, Stranger Things, con su emotivo epílogo, sin duda habrá dejado escapar alguna que otra lágrima. Estos son los personajes que no han sobrevivido al final de la serie:

OCHO/KALI

Durante su incursión en el laboratorio del Mundo del Revés, Hopper, Once y Ocho son sorprendidos por los soldados que neutralizan a las dos jóvenes con los ultrasonidos. Tras poner a salvo a Jane, Hopper vuelve para rescatar a Kali y tratando de salvar a la joven, Hopper acaba con la vida de algunos de ellos pero finalmente es apresado. Luego, cuando se niega a revelar el paradero de Once, el teniente Akers (Alex Breaux) dispara a Kali justo antes de que detone la bomba lanzada por Murray.

TENIENTE AKERS

Conmocionada y ardiendo de rabia tras la muerte de su "hermana", el personaje de Millie Bobby Brown usa sus poderes para forzar a Akers a que se apunte a sí mismo con la pistola y apriete el gatillo, acabando así con su vida.

VECNA Y EL AZOTAMENTES

Respecto a los grandes antagonistas de la serie, el grupo logra acabar con el Azotamentes, con Nancy actuando como cebo mientras Dustin, Steve, Mike y el resto atacan al monstruo por debajo con lanzas, lanzallamas y demás. Once, que se coló dentro del Azotamentes para luchar cara a cara contra Vecna, consigue, gracias a la intervención remota de Will y a los esfuerzos de sus compañeros en el exterior, derrotar a Henry haciendo que su cuerpo atraviese una enorme espina. Pero quien asesta el golpe final a Vecna es Joyce, cortándole la cabeza con un hacha.

¿ONCE?

Mientras el Mundo del Revés se precipita hacia su destrucción, Once se escabulle y aparece al otro lado del umbral de este mundo. Ante la desesperación e impotencia de Mike y el resto, la joven parece quedarse en el Mundo del Revés mientras colapsa, sacrificando así su vida por un fin mayor: impedir que el Ejército continúe con sus experimentos usando su sangre.

Pero el epílogo ofrece un final alternativo para la protagonista de Stranger Things. Durante una última campaña de Dragones y Mazmorras, Mike expone a sus amigos una teoría según la cual Once habría sobrevivido. Así, Kali habría usado sus poderes una última vez antes de morir para crear la ilusión de que Once permanecía en el Mundo del Revés mientras este se desmoronaba. Esto habría dado a Once la oportunidad de escapar a un lugar remoto y vivir su vida lejos de todo y de todos.