Netflix se burla de las teorías conspiranoicas del final de Stranger Things con Millie Bobby Brown - NETFLIX

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Stranger Things ha cerrado su andadura en Netflix con un final que ha dejado a algunos fans muy descontentos. Tal es su decepción, que muchos se han agarrado a locas teorías como la del Conformity Gate, una hipótesis que sostiene que el final es falso y que hay un noveno capítulo secreto que contienen el verdadero desenlace de la serie de los hermanos Duffer.

Y aprovechando el extenso avance de sus estrenos más destacados del año, la compañía de la gran N roja ha sacado su lado más irónico para, de la mano nada más y nada menos que de la propia Millie Bobby Brown, quien da vida a Once en la serie, mofarse de estas especulaciones y de aquellos que lo cuestionan "todo".

"Descubre tu futuro para 2026", reza el anuncio de Netflix que acompaña al intenso tráiler de 4 minutos de duración, que incluye escenas algunas de sus novedades más potentes para este año. Las imágenes arrancan con una joven en un supermercado que, repentinamente, se ve arrastrada al mundo de Los Bridgerton, One Piece y Avatar: La leyenda de Aang, cuyas segundas temporadas aterrizarán en la plataforma este 2026.

Así, tras encontrarse en lo alto del Going Merry mientras Luffy (Iñaki Godoy) disfruta de la aventura en medio de una tempestad, se ve teletransportada hasta el Londres de 1884, con Brown encarnando a Enola Holmes y Henry Cavill como su hermano Sherlock, quienes también regresarán este año a la plataforma con la tercera entrega de la franquicia.

Instantes después, la voz en off de la tarotista se dirige a los espectadores, asegurándoles que este año se cuestionarán "todo". Es entonces cuando se produce un surrealista momento y, al escuchar la frase, el personaje de Brown dice, sorprendida, "¿Todo?", en lo que parece así una alusión velada al controvertido final de Stranger Things y al destino de su personaje en la serie.

Cabe recordar que la actriz abordó recientemente si compartía la teoría que Mike, el personaje de Finn Wolfhard, expone a sus amigos en el epílogo de la serie, situado 18 meses después de la derrota de Vecna, acerca de que Once fingiese su muerte con la ayuda de Kali y esté sana y salva. "Me encanta ese final, que los poderes de Kali cobren un significado tan relevante. Todo tiene un propósito y todo está ahí por una razón", afirmó, dejando entrever así que la hipótesis de Mike podría no ser errada.

No obstante, Matt Duffer ya señaló que la actriz tenía una idea muy clara sobre el destino de su personaje, aunque aseguró que era una pérdida de tiempo preguntarle al respecto, ya que "Millie juró guardar el secreto", afirmó en el podcast Happy, Sad, Confused.