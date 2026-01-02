Los Duffer, creadores de Stranger Things, explican el final de Once (Millie Bobby Brown): ¿Está viva o muerta? - NETFLIX

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

Casi una década y cinco temporadas después, Stranger Things ha llegado a su fin: el octavo episodio de la quinta entrega ya está disponible en Netflix, y con él se cierra la historia de Hawkins y sus personajes. Los creadores de la ficción, los hermanos Duffer, han explicado la lógica detrás de una de las decisiones más comentadas del desenlace, el destino final de Once (Eleven), personaje clave en la mitología de la serie encarnado por Millie Bobby Brown.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras derrotar a Vecna en el Abismo y a punto de regresar a Hawkins, el 5x08 de Stranger Things muestra a Once sacrificándose y quedándose atrás en el Mundo del Revés mientras este colapsa... con ella dentro. Una aparente muerte destinada a impedir que el Ejército de Estados Unidos la capture y use su sangre para continuar con los experimentos que han marcado a Stranger Things desde su comienzo.

Fue Kali, la "hermana" de Once también conocida como número Ocho, la que ya en el penúltimo capítulo le hizo ver a la protagonista que esa -la muerte de ambas- era la única forma de terminar la espiral de explotación infantil que hizo que el Gobierno, a través del Ejército, experimentara con niños y abusara de ellos torturándolos para dotarlos de superpoderes y convertirlos en armas vivientes.

No obstante, en los compases finales del capítulo, un largo epílogo situado 18 meses después de la batalla final contra Vecna, Mike comparte con sus amigos, tras jugar su última campaña de Dragones y Mazmorras, la posibilidad de que Once siga viva y se haya ocultado en un lugar remoto para, por fin, vivir en paz.

"Nos gustó la idea de presentar todas esas posibilidades y que sea el público quien decida cuál será su destino", explica Matt Duffer sobre el final deliberadamente ambiguo de Once en una entrevista con Collider. "Hay dos caminos que Once podría tomar. Está el más oscuro, más pesimista, o el optimista, lleno de esperanza. Mike es el optimista del grupo y ha decidido creer en esa historia", amplía el showrunner hablando con Tudum sobre si el personaje de Millie Bobby Brown sobrevive o no.

En esa misma entrevista con el medio oficial de Netflix, Ross Duffer ha confirmado que no contemplaron en ningún momento una reunión grupal que despejara dudas. "Nunca existió una versión de la historia en la que Once estuviera con toda la pandilla al final", apunta el cocreador de Stranger Things, que añade que "por mucho que lo deseáramos, a ninguno nos parecía correcto que Once estuviese en ese sótano, no entendíamos cómo podía tener sentido".

"Once representa la magia en muchos sentidos y la magia de la infancia. Para que nuestros personajes pudieran seguir adelante y para que la historia de Hawkins y del Mundo del Revés llegara a su final, Once tenía que irse", indica Ross Duffer, que opina que Once debía desaparecer para que Hawkins pudiera cerrar su herida.

EL DESGARRADOR SACRIFICIO DE ONCE

Matt Duffer ha insistido en que, en caso de que la opción optimista de Mike fuese real y Once estuviera viva, aún así los protagonistas no deberían esperar un reencuentro con ella, pues el precio a pagar por la seguridad es el silencio y el aislamiento.

"Si Once está ahí fuera, lo máximo a lo que podrían aspirar es a creer que es verdad, porque no pueden estar en contacto con ella. Todo se vendría abajo si ese fuera el caso. Así que, si esa es la verdadera historia, esta es realmente la mejor manera de mantenerla con vida", señala.

Independientemente de que "ya sea que se suicide o tenga que seguir adelante y dejar atrás a sus amigos", Matt Duffer asegura que "Once está haciendo un sacrificio desgarrador" que considera necesario: "No solo está impidiendo que el Gobierno haga más daño, sino que está impidiendo que más niños y niñas experimenten lo que ella vivió. Esa es, en definitiva, la razón por la que hace ese sacrificio".

"Y, finalmente, nos gustó la idea de presentar todas esas posibilidades y que sea el público quien decida cuál será su destino", concluye.