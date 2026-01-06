La teoría Conformity Gate: ¿Es falso el final de Stranger Things?

Qué es el Conformity Gate: La teoría que pone en entredicho el final de Stranger Things - NETFLIX

MADRID, 6 Ene. (CulturaOcio) -

El final de Stranger Things ha estado marcado por sorprendentes giros y revelaciones. Pero el desenlace que los hermanos Duffer le han dado a la serie de Netflix no ha sido lo que muchos esperaban que fuese.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

De hecho, muchos se niegan a aceptar en redes como X o TikTok que el final de la serie sea el definitivo, puesto que existen varios detalles que no encajan y cabos sueltos que los han llevado a pensar que los Duffer quieren sorprendernos a todos.

Esta es la razón de que algunos fans hayan desarrollado una teoría denominada Conformity Gate, que pone en entredicho el cierre de la ficción. Se trata de una hipótesis la cual sostiene que el epílogo de Stranger Things, situado 18 meses después de vencer a Vecna (Jamie Campbell Bower), es en realidad un juego mental del villano, basándose en varias pistas encontradas a lo largo de la temporada 5.

https://www.tiktok.com/@vetzmovies/video/7591688943406501133?is_from_webapp=1&sender_device=pc

https://www.tiktok.com/@clown.just.clown/video/7591629676980735250?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Entre los detalles más comentados se encuentran la ceremonia de graduación de los protagonistas, donde se encuentran todos con las manos puestas sobre las piernas, así como también la cuestión de que el uniforme de las togas sea de color naranja, sugiriendo que Vecna los mantiene bajo control mental.

bright orange wasn’t a common color for graduation gowns in the late 80’s, but yk who used this color? PRISONERS. #conformitygate pic.twitter.com/XaQPXbyh7S — ignac♱a (@wlkemdwnwheeler) January 2, 2026

También aluden a la presencia de objetos concretos que contienen mensajes ocultos. Por ejemplo, los libros de Dungeons and Dragons que Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y los demás dejan en la estantería durante el epílogo de la ficción, situado 18 meses después de vencer a Vecna. Y es que estos parecían deletrear "X A Lie" (una mentira de X), refiriéndose a la Dimensión X o al Abismo.

De este modo, según la teoría del Conformity Gate, este epílogo de Stranger Things es increíblemente "normal", como si todo estuviera fuera de lugar y los protagonistas se viesen a adaptarse a una nueva realidad. Asimismo, sostienen que todo es falso y que el día 7 de enero llegará un noveno episodio de la serie.

Especialmente tras una publicación de Netflix en X con el hashtag "whatnext", junto a dicha fecha. Al buscar en la plataforma el hashtag o "temporada cinco, episodio nueve", aparece Stranger Things.

Pero ni la plataforma ni los Duffer han confirmado que vaya a ser así. Lo que no ha impedido igualmente a los fans estar convencidos de que el 7 de enero, un día cargado de simbología y que, según el calendario gregoriano, es el día de Navidad, habrá un nuevo episodio que desvele que todo era falso y se descubra el auténtico desenlace de la ficción.

"Ocurre el 7 de enero. El verdadero final de Stranger Things, esto es demasiada coincidencia, chicos, sería el mejor giro argumental de la historia de la televisión", indica un fan en X.

#conformitygate #comformitygate #StrangerThings5 IT IS HAPPENING JAN.7th THE REAL STRANGER THINGS FINALE , THIS IS JUST TOO MUCH OF A COINCIDENCE GUYS , THIS WOULD BE THE GREATEST PLOT TWIST IN TV HISTORY. pic.twitter.com/HekrZZwlCY — Armani Cherry (@chromesofhearts) January 4, 2026

"Los hermanos Duffer podrían hacer de Stranger Things la mejor serie si la teoría del Conformity Gate fuera real. Esto podría ser la máxima ilusión cinematográfica, una secuencia de sueño. ¿Y si Mike está inventando su propio final o Vecna está creando una ilusión? Nada en el final se siente bien", argumenta otro usuario.

The Duffer Brothers could make Stranger Things the greatest series if the Conformity Gate theory is real. This could be the ultimate cinematic illusion, a dream sequence. What if Mike is inventing his own ending or Vecna is creating an illusion? Nothing in the finale feels right. pic.twitter.com/hsOItizWj9 — Fzy (@leofzy) January 5, 2026

"Esta teoría del Conformity Gate es INSANAAA, si no sucede, realmente seremos mejores guionistas que los Duffer", dice un fan.

this conformity gate theory is INSANEEE, if it doesn’t happen we truly are better writers than the duffers #conformitygate #StrangerThings5 pic.twitter.com/xskLExHXIe — Adnan (@AdnanLovesCats) January 4, 2026

"Imagina si #conformitygate fuera real. Vecna se metió en nuestras cabezas. No estamos durmiendo, estamos dándole demasiadas vueltas. Está jugando con lo que creemos haber visto y escuchado durante mucho tiempo. Si esto es real, es la jugada más genial de la historia del cine", sostiene un fan.

Just imagine if #conformitygate is real.

Vecna reached us into our minds.

We’re not sleeping, we’re overthinking.

He’s messing with what we believe we saw and heard for a long time.



If this is real, it’s the most genius move in cinema history. pic.twitter.com/cIcEcsbWI6 — byler lives 💛🩵 (@beforeverkate) January 4, 2026

"De @altool04 en TikTok, tenían estos puntos clave que quería compartir. Vuelve al principio, y ¿dónde vemos que termina el final...? Justo donde empezamos", argumenta otro.

from @ altool04 on TikTok, they had these strong points I wanted to share



It loops back to the beginning, & where do we see the finale ending… right back where we started.



The never ending story. #conformitygate pic.twitter.com/8d0xX4Ik5d — wumbo 🍉 (@studentsailor23) January 4, 2026

"Vale, pues #conformitygate podría ser el momento más delirante del fandom (+ mostrando el horrible guion de esta temporada) o el mejor giro argumental de la televisión en los últimos tiempos. Pregúntame cómo me siento", cuestiona un incondicional.

Alright so #conformitygate could be either the most delusional moment of the fandom (+showing this season’s awful writing) or the best plot twist of television in recent times

Ask me how I feel pic.twitter.com/lXtEFly6aS — AdoroLaPizza (@PizzaAdoro) January 2, 2026

De hecho, algunos incondicionales mantienen el escepticismo ante tan surrealista hipótesis.

"El fandom cuando llega el 7 de enero y no pasa nada y todos tenemos una crisis mental mundial #conformitygate", señala un usuario en X.

the fandom when it gets to jan 7th and nothing happens and we all have a worldwide mental breakdown #conformitygate pic.twitter.com/wqNaSLkgwa — mike byers (@wilmathewise) January 3, 2026

"Todos el 7 de enero", afirma en tono jocoso un usuario, con una escena de Monstruos S.A. En todo caso, no toca esperar demasiado para descubrirlo.