Stranger Things 5: ¿Qué es la piedra que Henry (Vecna) encuentra en el maletín y cómo conecta con el Azotamentes?

Stranger Things 5: ¿Qué es la piedra que Henry (Vecna) encuentra en el maletín - NETFLIX

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

Stranger Things ha llegado a su fin con el estreno del octavo capítiulo de su quinta y última temporada. El cierre de la serie creada por los hermanos Duffer ha ahondado en los traumáticos recuerdos de Henry Creel (a.k.a. Vecna) y en su conexión con el Azotamentes.

La clave, como ya apuntó la serie, está en la cueva en la que, de niño, Henry se encontró con un científico herido y muy hostil que custiodiaba un misterioso maletín. Un elemento cuyo contenido ha dejado ahora de ser una incógnita... aunque ha abierto muchas otras.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante su cautiverio en la prisión mental de Vecna, Max y Holly se refugian en una cueva a la que el villano no puede acceder, pues el trauma de un suceso ocurrido allí le paraliza, impidiéndole entrar. No obstante, en el último episodio de la quinta temporada, Henry logra imponerse a ese recuerdo y entra en la cueva.

La serie ya había revelado que, cuando era niño, Henry se topó bajo tierra con un científico que cargaba un misterioso maletín metálico. Tras matar al hombre a golpes con una piedra, después de que el científico asustado le disparara en la mano, Henry se apoderó del objeto.

En su último episodio, la serie ha revelado qué encontró Henry dentro del maletín: una piedra que, a falta de más explicaciones, parece que contiene partículas del Azotamentes. Al disponerse a coger la roca, el niño escucha la voz del mismísimo monstruo diciendo: "Encuéntrame".

Al borde de la muerte, el científico advierte en su último suspiro a Henry: "Te consumirá a ti y a todo". La piedra, negra y con grietas rojas, tiene un aspecto algo similar al que acabaría siendo el de Vecna.

Como parte de la mente colmena, Will también tiene acceso a estos recuerdos. Desesperado, trata de convencer a Henry de que el Azotamentes le está utilizando, de que se libere de su influjo... pero Vecna replica en que unirse a él fue decisión suya.

"Aunque le ha conmocionado ver este recuerdo, en este momento está demasiado perdido como para volver la espalda al Azotamentes", asegura Ross Duffer en una entrevista en la web de Netflix Tudum. "Queríamos dejar en manos del público la decisión de si el joven Henry eligió esto o si simplemente fue el Azotamentes quien lo controló de principio a fin", explica.

"Will se da cuenta de que lo llevaron por el mismo camino que a la joven Vecna, pero la única diferencia fue que Will luchó contra él y Vecna... se rindió a ese mal. Le dice: 'Lucha contra él. Ayúdanos a combatirlo'", explica Schnapp. "Pero en última instancia, en términos de a dónde va Henry, no importa porque al final elige el lado del Azotamentes", apostillan los Duffer.

UN SPIN-OFF DE STRANGER THINGS EXPLICARÁ QUÉ ES LA PIEDRA

Por otra parte, los Duffer han confirmado que esta misteriosa roca tendrá un peso importante en un futuro spin-off de la serie. "Profundizará en eso y lo explicará, y lo entenderéis", adelató Matt Duffer en una entrevista concedida a Variety.

"Pero es una mitología completamente diferente", apuntó, señalando que el proyecto no será "una exploración profunda del Azotamentes ni nada por el estilo". "Es muy reciente y muy nuevo, pero sí, responderá a algunas de las cuestiones pendientes que quedan", prometió el cineasta.