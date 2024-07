MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Mientras James Gunn sigue filmando en Cleveland, Ohio, su filme sobre Superman, acaba de comenzar otro esperado rodaje para los seguidores de DC. Se trata de la temporada 2 de El Pacificador (The Peacemaker). Y ya han salido a la luz unas primeras imágenes del regreso de John Cena como Christopher Smith en los nuevos episodios de la serie creada por el propio Gunn.

Fue el pasado mes de abril cuando Cena reveló a su paso por el programa The Pat McAfee Show que comenzaría a rodar la segunda temporada de El Pacificador después de filmar su nueva cinta de acción, Heads of State. Las declaraciones del actor iban en sintonía con las de Jennifer Holland, quien interpreta en la sangrienta y desternillante ficción a la agente Emilia Harcourt.

La actriz, que repitió su papel con un breve cameo en Shazam: La furia de los dioses, aseguraba a principios de marzo que los nuevos capítulos comenzarían a filmarse en verano de 2024. Y según informa ComicBookMovie.com, 2 los episodios ya han comenzado a rodarse en Dallas, Georgia, con Greg Mottola (The News Room), quien ya dirigió un capítulo de la primera entrega, a los mandos.

Desde el set de rodaje llegan las primeras imágenes de esta temporada 2 de la serie con Cena nuevamente en el papel del carismático antihéroe Christopher Smith. Como puede apreciarse en ellas, el actor aparece saliendo de un local completamente cubierto de polvo, como si hubiese salido de una explosión, vestido con ropa de calle en lugar de lucir su característico uniforme de superhéroe.

First look at John Cena on the set of ‘PEACEMAKER’ Season 2! [📸 @PhotoZorn_FOX5 ] pic.twitter.com/DjIlI9wbe6

En otras de estas tomas, además de verse al equipo de rodaje filmando a Cena, también aparece un colorido cartel que pone "Bienvenidos a Dallas, Georgia", lo que confirma la localización donde se está llevando a cabo la filmación, y también un carrito de perritos calientes.

Roads closed during filming of #Peacemaker on Main Street in Dallas, Ga. Lots of the crew stopping in for local coffee and snacks at surrounding businesses. #JohnCena and other crew members were on set. During filming, I saw panicked extras running about. #gafilm #DCFilms #HBO pic.twitter.com/hGa80udBn2