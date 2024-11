MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Una de las principales razones para que la nueva película de Superman sea una de las cintas más esperadas del 2025 es que marcará el pistoletazo de salida del nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran en la gran pantalla. Y aunque aún queda mucho para que el filme llegue a las salas, el 11 de julio de 2025, los fans pronto podrán disfrutar de un primer tráiler... Aunque, al parecer, el estudio no está lo suficientemente satisfecho con las versiones iniciales como para lanzarlo todavía y ha mandado mejorarlo.

"Estoy muy emocionado por el tráiler de Superman", escribió el columnista y cineasta Dan Marcus en su cuenta de X (antes Twitter). "Por todo lo que he oído, hay una enorme presión interna en Warner Bros. para que el tráiler sea bien recibido. Al parecer, el estudio pidió varios montajes diferentes del tráiler para encontrar la mejor versión", reveló.

Marcus aclaró que, aunque es normal que cualquier tráiler requiera de varias versiones, parece ser que la que se presentó a Warner Bros. unas semanas atrás estaba "bastante acabada", pero no convenció del todo. "El estudio no estaba contento y dijo: 'Mejóradlo'. No me gustaría formar parte ahora mismo del departamento de marketing del estudio, que ha sido desmantelado recientemente", explicó.

I'm really excited for the SUPERMAN trailer. From everything I've heard, there is enormous pressure internally from inside Warner Bros. for the trailer to be received well. Apparently the studio asked for multiple different cuts of the trailer to find the best version.