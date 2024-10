Sangriento tráiler de Creature Commandos con dos míticos villanos de DC

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Durante la Comic Con de Nueva York, DC Studios ha presentado un nuevo tráiler de Creature Commandos, la serie con la que en diciembre James Gunn y Peter Safran darán el pistoletazo de salida al nuevo universo cinematográfico de DC. Y además de toneladas la acción y violencia sangrienta y desmedida, el adelanto cuenta con la presencia de dos legendarios villanos de DC Comics.

Al ritmo de una versión del mítico tema Don't Let Me Be Misunderstood, el tráiler de la serie de animación de Max comienza poniendo encima de la mesa la premisa de la serie: Amanda Waller, a la que ya no se le permite reculutar prisioneros humanos para su Task Force X, reúne a estos enjendros monstruososo para formar un nuevo equipo que estará supervisado por Rick Flag Sr.

Antes incluso de la presentación de los miembros del equipo, el adelanto muestra un primer un primer vistazo de Circe, la legendaria de Wonder Woman, que se perfila como una de las grandes amenazas a las que tendrán que hacer frente los protagonistas de Creature Comandos, al menos en el tramo inicial de la serie.

Pero sin duda alguna el momento que ha acaparado gran parte de las miradas es la presencia dentro de este nuevo tráiler de Clayface, el villano de Batman. Su aspecto es muy fiel al de los cómics y, dado que James Gunn ha confirmado que veremos a estos personajes en futuros proyectos de acción real, esto debe significar que el Caballero Oscuro del DCU se cruzará con el pícaro que cambia de forma.

La serie, en su versión original, cuenta con Frank Grillo (voz de Rick Flag Sr.), Viola Davis (Amanda Waller), Indira Varma (la Novia de Frankenstein), David Harbour (Eric Frankenstein), Zoë Chao (Nina Mazursky), Alan Tudyk (Doctor Phosphorus), Maria Bakalova (Ilana Rostovic), Sean Gunn (Weasel y G.I. Robot) y Anya Chalotra (Circe)

La serie se anunció cuando Gunn y Peter Safran presentaron los primeros proyectos del nuevo Universo DC cuya primera era o fase se titula, precisamente, Dioses y Monstruos. Y si estos últimos desfilarán por la serie de animación que llegará el 5 de diciembre a Max, de los primeros dará buena cuenta Superman, la nueva versión del kryptoniano que también escribe y dirige James Gunn y llegará a los cines en julio del próximo año protagonizada por David Corenswet.