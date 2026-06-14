James Gunn confirma el salto temporal en la secuela de Superman: Man of Tomorrow y cómo encaja en el DCU - WARNER BROS.

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

David Corenswet volverá a interpretar a Clark Kent en Man of Tomorrow, cuyo estreno está fijado para el 9 de julio de 2027. James Gunn, su director y guionista, ha confirmado un salto temporal y dónde se situará la trama en la cronología del DCU tras Superman.

"Básicamente en tiempo real", respondió Gunn en Threads cuando un fan le preguntó cuánto tiempo transcurre entre Superman y Man of Tomorrow.

No obstante, cuando otro usuario le pidió aclaraciones, al interpretar que eso significaba que la serie Lanterns transcurriría tanto antes como después de Superman debido a sus dos líneas temporales, el director respondió: "No. Hablo de tiempo real, como verano de 2027".

UN SALTO TEMPORAL REAL DE DOS AÑOS

Es decir, la trama de la película comenzará dos años después de los acontecimientos narrados en Superman, estrenada en julio de 2025. La filmación de Man of Tomorrow comenzó el pasado abril en Atlanta, Georgia.

Gunn mostró recientemente el primer vistazo oficial a la nueva armadura de Lex Luthor (Nicholas Hoult), quien formará una inesperada alianza con Superman para enfrentarse al temible Brainiac (Lars Eidinger) en la película. Además, también han salido a la luz varios vídeos del set que muestran al Hombre de Acero con una versión renovada de su traje, a Luthor moviéndose con su coraza de combate y una secuencia que parece anticipar algún tipo de enfrentamiento entre ambos.

El cambio más llamativo del uniforme de Superman en las imágenes filtradas parece estar en el emblema del pecho, que se percibe más grande y ocupa más espacio en la parte frontal del traje, que, a su vez, luce un azul aparentemente más oscuro. Esta modificación va en paralelo con la armadura verde y morada de Luthor.

Además, otros vídeos del set mostraban al villano encarnado por Hoult desplazándose dentro de la coraza y a su doble de acción siendo empujado con fuerza a través de un gran boquete abierto en una pared.

Nicholas Hoult's stunt double in the Lex Luthor warsuit flying out of the hole in the wall



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La posterior presencia de Corenswet cerca de esa misma zona ha llevado a muchos fans a interpretar que la película está rodando algún tipo de enfrentamiento entre Superman y Lex.

David Corenswet currently back on the 'Man of Tomorrow' set



(@JJGC0405) pic.twitter.com/Q6xsUQbwiY — Superman Saga News (@SuperSagaNews) June 3, 2026

En cuanto al reparto de Man of Tomorrow, cuenta con varios rostros procedentes de Superman, que recaudó más de 618 millones de dólares en la taquilla mundial.

Así, Rachel Brosnahan regresará como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mr. Terrific. A ellos se suman las incorporaciones de Adria Arjona como Máxima, la poderosa reina alienígena del planeta Almerac, y Matthew Lillard en un papel todavía por revelar.

También forma parte del elenco Aaron Pierre, que interpretará a John Stewart/Linterna Verde tras debutar en Linternas, serie que llegará a HBO Max el 16 de agosto de 2026. Además, las últimas informaciones indicaban que el elenco de Superman 2 contará también con Milly Alcock como Kara Zor-El y con Jason Momoa como el salvaje cazarrecompensas Lobo, intérpretes que forman parte de la película de DC Studios que precede a Man of Tomorrow: Supergirl. Dirigida por Craig Gillespie, la cinta tiene previsto su estreno para el 26 de junio y, según las filtraciones, el Superman de Corenswet tendrá "al menos tres escenas en la película" y "son muy importantes para el desarrollo de Kara".