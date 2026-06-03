Vídeos del rodaje de Man of Tomorrow revelan el nuevo traje de Superman ¿y su batalla contra Lex Luthor y su armadura? - WARNER BROS

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

El 9 de julio de 2027 llegará a los cines Man of Tomorrow, la secuela de Superman en la que el Hombre de Acero y Lex Luthor formarán una inesperada alianza para enfrentarse al temible Brainiac. Tras el primer vistazo oficial a la nueva armadura de Luthor, desde el rodaje de la película llegan ahora vídeos que muestran a David Corenswet con una versión renovada del traje del kryptoniano, a Nicholas Hoult moviéndose con su icónica coraza verde y morada y una secuencia que parece anticipar algún tipo de enfrentamiento entre ambos.

Difundidas en X por un usuario identificado ATL HawkWing, en las imágenes filtradas se aprecia a Corenswet elevado en el aire, colocado en una posición propia de una secuencia de vuelo junto a una estructura cubierta con azul croma. Además, el vídeo apunta a varios retoques visibles respecto al traje de Superman que el actor lució en la primera entrega, que recaudó más de 618 millones de dólares en la taquilla mundial.

El cambio más llamativo parece estar en el emblema del pecho, que se percibe más grande y ocupa más espacio en la parte frontal del traje, que a su vez luce un azul aparentemente más oscuro, el cuello es más alto y está más ceñido al cuerpo del actor. La textura es ligeramente más gruesa, lo que le da un aspecto más reforzado.

El nuevo traje no supone una ruptura radical con la imagen ya establecida para el Superman del DCU, pero algunas de sus líneas recuerdan a etapas más modernas del cómic como la armadura kryptoniana que Superman llevó durante la era New 52. La diferencia es que James Gunn no ha sustituido la apariencia tradicional del personaje por una versión plenamente acorazada, sino que ha dado al diseño clásico un aire más reforzado.

Este cambio va en paralelo con el nuevo traje de Lex Luthor, de quien el cineasta ya reveló en una imagen equipado con su icónica armadura de combate verde y morada. Tras esa primera fotografía, otros vídeos del set han permitido ver la armadura en movimiento, con Hoult desplazándose dentro del traje y con su doble de acción empujado con fuerza de un gran boquete abierto en una pared. La posterior presencia de Corenswet cerca de esa misma zona ha llevado a muchos fans a interpretar que la película está rodando algún tipo de enfrentamiento entre Superman y Lex.

James Gunn was correct.



It’s shocking just how mobile that bulky Lex Luthor suit is. pic.twitter.com/Ew02JoNPCe — The Moonlight Warrior 🌙 (@BlackMajikMan90) June 3, 2026

Nicholas Hoult's stunt double in the Lex Luthor warsuit flying out of the hole in the wall



(@Tristen_Smith12) pic.twitter.com/BiW3SYlW5s — Superman Saga News (@SuperSagaNews) June 3, 2026

David Corenswet currently back on the 'Man of Tomorrow' set



(@JJGC0405) pic.twitter.com/Q6xsUQbwiY — Superman Saga News (@SuperSagaNews) June 3, 2026

Here’s the stunt they’re filming!!



(via Tingle Tingle on Facebook) pic.twitter.com/6i42l3dpEH — Home of DCU (@homeofdcu) June 3, 2026

¿QUIÉN VUELVE A MAN OF TOMORROW?

El reparto de Man of Tomorrow cuenta con varios rostros procedentes de la anterior película. David Corenswet volverá a encarnar a Clark Kent/Superman, mientras que Nicholas Hoult retomará su papel como Lex Luthor y Rachel Brosnahan hará lo propio como Lois Lane. También regresarán Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, destacan Lars Eidinger como Brainiac, el gran antagonista de la película; Adria Arjona como Máxima, la poderosa reina alienígena del planeta Almerac; y Matthew Lillard en un papel todavía por revelar. También forma parte del elenco Aaron Pierre, que interpretará a John Stewart/Linterna Verde tras debutar en Linternas, serie que llegará a HBO Max el 16 de agosto de 2026.

SUPERMAN APARECERÁ ANTES EN SUPERGIRL

Los rumores señalan que el elenco de Superman 2 contará también con Milly Alcock como Kara Zor-El y con Jason Momoa como el violento cazarrecompensas Lobo, intérpretes que forman parte de la película de DC Studios que precede a Man of Tomorrow: Supergirl. El filme llegará a los cines el 26 de junio y, según las filtraciones, el Superman de Corenswet tendrá "al menos tres escenas en la película" y "son muy importantes para el desarrollo de Kara".

"Mientras celebra su 21º cumpleaños, Kara Zor-El viaja por la galaxia con su perro Krypto. En el camino conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza", adelanta la sinopsis de Supergirl, que está dirigida por Craig Gillespie (Cruella) a partir de un guion de Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow), Ana Nogueira y Otto Binder.