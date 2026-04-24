James Gunn confirma oficialmente dónde encaja Clayface en el timeline de su Universo DC - WARNER BROS.

MADRID, 24 Abr. (CulturaOcio) -

El 23 de octubre llegará a los cines Clayface, filme que cuenta con Tom Rhys Harries como el mítico villano cambiaformas de Batman, y tras su primer tráiler, James Gunn ha confirmado oficialmente dónde encaja la cinta dirigida por James Watkins en su Universo DC.

"Antes de [Superman]. Es la primera película del DCU que va fuera del orden cronológico", explicó Gunn en Threads, remarcando así que Clayface formará parte de su Universo Cinematográfico DC después de contar su historia de origen. "Está muy conectada, pero, como siempre, lo más importante es que la película funcione como una historia independiente", subrayó.

Esto es clave por varias razones. El hecho de que Superman, a quien volverá a interpretar David Corenswet en Man of Tomorrow, tenga lugar después de Clayface significa que este peligroso enemigo de Batman ha podido observar los acontecimientos de Metrópolis. Esto le habría dado tiempo e información valiosos para prepararse en caso de enfrentarse al Hombre de Acero, y lo mismo podría llegar a ocurrir con Supergirl (Millie Alcock).

CLAYFACE YA SE HA ENFRENTADO A SUPERMAN EN LOS COMICS DE DC

De hecho, en los cómics de DC, Lex Luthor -interpretado de nuevo por Nicholas Hoult en la secuela de Superman- ya ha llegado a contratar a Clayface para enfrentarse al Último hijo de Krypton, en ocasiones junto a Bane y Mr. Freeze. Por ello, no sería extraño que algo similar acabe ocurriendo en el DCU, especialmente cuando James Gunn introduzca finalmente a su versión de Batman.

"Por otro lado, aunque por ahora no hay indicios de que Batman vaya a aparecer en Clayface y el actual Caballero Oscuro interpretado por Robert Pattinson está fuera del DCU de Gunn y Peter Safran, el tráiler sí incluye un pequeño guiño a otro icónico personaje de Gotham: el Joker. En una de las imágenes del teaser se puede ver la silueta de una figura oscura en un callejón, pero lo que realmente llama la atención es el cartel de un inquietante payaso, aparentemente promocionando algún tipo de parque de atracciones.

"¡Emoción y adrenalina por aquí!", se lee en el mural. Aunque esto no confirma explícitamente la existencia del Joker en este universo, es inevitable que haga sonar todas las alarmas. Asimismo, esta no es la primera vez que se especula sobre la irrupción del Joker en el DCU a través de Clayface. Ya durante el rodaje del filme, ciertas imágenes mostraban referencias mucho más directas al célebre archienemigo de Batman.

Dirigida por Watkins a partir de un guion inicialmente desarrollado por Mike Flanagan y con reescritura de Hossein Amini, Clayface, que ha recibido una calificación R (para mayores de 18 años), es una cinta de body horror (terror corporal). Además de Rhys Harries, el filme también cuenta en su reparto con Naomi Ackie, Max Minghella y Eddie Marsan.