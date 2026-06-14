Spielberg, amante de los aliens... Pero resentido con James Bond: "No podéis pagarme" - CONTACTO/UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 14 Jun. (CulturaOcio) -

A pesar de contar con icónicos títulos a sus espaldas, Steven Spielberg, que se encuentra promocionando El día de la revelación, tiene una espinita clavada, ya que hubo un tiempo en que le habría gustado dirigir una película de James Bond. Tras haber sufrido más de un rechazo al intentar acercarse a la franquicia, el cineasta ha asegurado que ahora sería él quien no querría unirse a la misma, y esta no podría permitirse contratarle.

"Me puse en contacto con Cubby [Broccoli] después de que Tiburón fuera un gran éxito", explicó Spielberg durante su paso por el podcast The Rest Is Entertainment, revelando que "siempre había querido hacer una película de James Bond", desde que viera Agente 007 contra el Dr. No, así que llamó a Broccoli y se ofreció voluntario. "Le dije: 'Si necesitas un director, me encantaría dirigir una'. Y él dijo que no", relató.

Años más tarde, tras el estreno de Encuentros en la tercera fase, fue Broccoli el que se puso en contacto con el cineasta, pero porque quería usar la famosa melodía de la película de ciencia ficción en Moonraker. Spielberg le propuso entonces un trato, poder usar el tema a cambio de dejarle dirigir una película de James Bond. Broccoli dijo de nuevo que no, pero el realizador le dejó utilizar la música de todos modos. "Así que me rechazaron una y otra vez -al menos, Broccoli lo hizo-. Nunca me explicó por qué no me dejaba entrar en la familia Bond", resumió.

ASÍ FUE CÓMO STEVEN SPIELBERG ACABÓ DIRIGIENDO INDIANA JONES

"Cuando le conté esa historia a George Lucas en 1977, mientras estábamos juntos en Hawái preparándonos para el estreno de La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza, me dijo: 'Tengo algo mejor que Bond. Se llama Indiana Smith', que era como se llamaba en aquel momento", explicó Spielberg. "Me contó la premisa de la saga Indiana Jones, y así es como conseguí ese trabajo", añadió.

"Así que si ahora me pidieran que hiciera una película de Bond, mi respuesta sería: 'No podéis pagarme'", declaró el cineasta, dejando claro que, actualmente, las tornas han cambiado y sería él quien rechazaría el proyecto.

Cabe recordar, en todo caso, que la próxima película de Bond ya ha encontrado cineasta. Denis Villeneuve estará al frente de la 26.ª entrega de la franquicia, la primera de Amazon MGM Studios tras el acuerdo con la familia Broccoli. Lo que no tiene todavía la cinta es protagonista, si bien son varios los nombres que suenan como favoritos para encarnar al mítico espía.