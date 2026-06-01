Lex Luthor prueba su legendaria armadura en Superman 2: Man of Tomorrow

Lex Luthor presenta su imponente armadura en Superman 2: Man of Tomorrow - DC COMICS/JAMES GUNN

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

David Corenswet volverá a enfundarse el traje de Superman en Man of Tomorrow, la secuela que llegará a los cines el 9 de julio de 2027. El director de la cinta, y mandamás de DC Studios, James Gunn, ha mostrado un primer vistazo a la icónica e imponente armadura que vestirá en ella Lex Luthor (Nicholas Hoult).

"Prueba de ajuste. En directo desde el rodaje de Man of Tomorrow", ha anunciado Gunn en X, junto a la imagen de Hoult en el set vistiendo la armadura verde y morada de Luthor.

La toma descubre al egocéntrico villano observando con detenimiento su entorno, el cual parece ser un inhóspito lugar rodeado de arena, y, como puede apreciarse, el diseño del exoesqueleto de combate del villano es bastante fidedigno al que viste en los cómics.

Fit check. Live from the set of Man of Tomorrow. pic.twitter.com/I5dxLyCy4h — James Gunn (@JamesGunn) June 1, 2026

LA TECNOLOGÍA DE LA ARMADURA DE LUTHOR

Asimismo, vale la pena señalar que el escenario en el que se encuentra bien podría ser Marte. Por otro lado, uno de los detalles que sin duda habrá llamado la atención de los fans del DCU es que la armadura de Lex muestra en el pecho el emblema de A.R.G.U.S. Esto sugiere que la tecnología con la que ha sido fabricada no pertenecería a LuthorCorp, sino a la organización dirigida por Rick Flag Sr. (Frank Grillo).

Además, explicaría por qué Luthor ya no está en prisión después de prácticamente estar a punto de destruir Metrópolis en Superman. Aunque la imagen no es demasiado reveladora, es más que suficiente para disparar las expectativas de los fans por la película, cuyo rodaje arrancó el pasado mes de abril en Atlanta, Georgia.

Dirigida y escrita por Gunn, Man of Tomorrow también verá el regreso de Rachel Brosnahan como Lois Lane, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen y María Gabriela de Faría como Angela Spica/The Engineer, respectivamente. Además, Aaron Pierre como el Linterna Verde John Stewart y Lars Eidinger encarnará al temible villano alienígena Brainiac.

A ellos se les unen en la película Andre Royo, Matthew Lillard, Sinqua Walls y Adria Arjona en papeles aún no revelados, aunque en el caso de esta última se desconoce si interpretará a la poderosa reina de Almerac Maxima o a Wonder Woman, como se venía especulando.