Jaafar Jackson confirma que Michael 2 abordará las acusaciones de pederastia, pero desde el punto de vista del cantante - UNIVERSAL

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

Aunque Michael, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino, Jaafar Jackson, fue todo un éxito en taquilla, recaudando más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial, la película fue criticada por no abordar las acusaciones de pederastia contra el cantante. Cabe esperar que estas sean parte de la secuela, una posibilidad sobre la que Jackson se ha pronunciado.

"Creo que la segunda película ofrecerá una visión aún más profunda desde su punto de vista, porque, al fin y al cabo, [las acusaciones] siempre provienen de otra persona", expresó el intérprete en una entrevista concedida a GQ Middle East.

"Es la historia de otra persona. Es la visión que otra persona tiene de lo que es, y está motivada principalmente por unos intereses propios", explicó el actor, añadiendo que "ese es, en realidad, el problema que hemos tenido como familia: que no se haya escuchado la voz de Michael". "Creo que eso es muy, muy importante, sobre todo en los últimos años", remarcó.

El actor reflexionó además sobre el contexto que ofrece la primera película, que "se centra en Michael desde sus orígenes". "Así que te haces una idea de quién era antes de alcanzar todo ese éxito y convertirse en el icono que la gente conoce; entiendes quién era ante todo como ser humano, porque, al fin y al cabo, eso es lo que fue desde los años 90 hasta su fallecimiento", expuso, asegurando que "nunca perdió esa pureza, esa capacidad de querer siempre ver lo bueno en los demás".

"Nunca dejó de creer en lo bueno que hay en las personas ni de querer buscarlo... aunque estuviera destrozado, su corazón seguía siendo el mismo... Espero que esto se perciba en la segunda película", indicó Jackson.

MICHAEL 2 YA ESTÁ EN MARCHA

Hace unas semanas, el presidente de Lionsgate, Adam Fogelson, declaró en una conferencia sobre resultados que se espera empezar la producción de Michael 2 a finales de este 2026 o principios de 2027.

En otra conferencia, celebrada el pasado mes de mayo, Fogelson expuso que estaban "muy ilusionados con los avances". "Todas las conversaciones que hemos mantenido con las partes implicadas siguen yendo excepcionalmente bien, y diría que aún queda muchísima historia increíblemente entretenida sobre Michael Jackson por contar, así como gran parte de los temas más importantes y populares de su repertorio musical que no se abordaron en la primera película", indicó entonces, según recoge TheWrap.

El presidente del estudio no reveló detalles sobre la dirección de la trama. "Solo diría que podemos avanzar y retroceder al contar esta historia. Hay tantos otros acontecimientos que ocurrieron, incluso en el periodo de tiempo que abarca la película original, que no se abordaron, por lo que estamos muy, muy seguros de que tenemos una película increíblemente entretenida que volverá a atraer a un público global a medida que las piezas vayan encajando", apuntó.

Independientemente de las declaraciones de Jackson, no está claro si Michael 2 incluirá de alguna manera el escándalo por las denuncias de abuso sexual. Cabe recordar que, en su planteamiento original, la primera entrega iba a arrancar en 1993 con la redada policial en Neverland tras las acusaciones al Rey del Pop de abusar sexualmente de Jordan Chandler. Sin embargo, esos pasajes tuvieron que eliminarse debido a una cláusula del acuerdo al que se llegó en su momento con la familia de Chandler, que impedía su representación o mención en cualquier película.