La secuela de Michael comenzará su rodaje "a finales de año" - LIONSGATE

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Con más de 1.000 millones de dólares recaudados a nivel mundial, el biopic de Michael Jackson dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, fue un rotundo éxito en taquilla. Lionsgate ya trabaja en la producción de la secuela que, según las últimas informaciones, comenzará a rodarse en los próximos meses.

Según recoge Variety, el presidente del estudio, Adam Fogelson, declaró en una reciente conferencia sobre resultados que se espera empezar la producción de Michael 2 a finales de este 2026 o principios de 2027. Aunque todavía no se ha anunciado una fecha de estreno concreta, está previsto que la película llegue a los cines a finales de 2027 o ya en 2028.

"Tenemos varias secuencias, sobre todo algunas secuencias musicales importantes, que se rodaron anteriormente y que es casi seguro que se incorporarán", aseguró Fogelson. "Ahora mismo nos centramos principalmente en cómo asegurarnos de poder ofrecer, a un precio adecuado, la mejor y más grandiosa secuela. Eso es lo que el público va a querer y se merece tras la experiencia que les brindamos la primera vez", explicó, añadiendo que "todavía no está preparado para dar indicaciones sobre el presupuesto".

¿ABORDARÁ LA SECUELA DE MICHAEL LAS ACUSACIONES SOBRE PEDERASTIA?

Michael se centró en el inicio de la carrera del Rey de Pop y su ascenso a la fama, terminando con la gira de Bad de 1987. El filme pasó por una importante reestructuración, ya que en un principio iba a abordar las acusaciones de pederastia contra el cantante, incluyendo la denuncia de Jordan Chandler. No obstante, esos pasajes tuvieron que eliminarse debido a una cláusula del acuerdo al que se llegó en su momento con la familia de Chandler, que impedía su representación o mención en cualquier película.

No está claro si la segunda entrega del biopic de Jackson abordará posteriores acusaciones. Al ser preguntado sobre el tema el pasado mes de abril, en su paso por el podcast The Town con Matthew Beloni, Fogelson zanjó el asunto diciendo que era "una pregunta complicada" y que no creía ser "la mejor persona" ni que fuera "el mejor momento" para responder a eso.