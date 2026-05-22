Michael 2 toma forma: una secuela "grande y satisfactoria" con más éxitos del Rey del Pop - LIONSGATE

MADRID, 22 May. (CulturaOcio) -

Tras el rotundo éxito en taquilla de Michael, que lleva recaudados más de 715 millones de dólares en todo el mundo, Lionsgate ya trabaja en la segunda película sobre el biopic del Rey del Pop. Dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, la primera entrega termina con el mensaje "su historia continúa", una declaración de intenciones que el estudio ha confirmado ahora ante inversores.

"Estamos realmente entusiasmados con los avances que estamos logrando con respecto a una segunda película de Michael", aseguró Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, durante la llamada trimestral de resultados de la compañía según recogen Variety y Deadline. "Todas las conversaciones que hemos estado manteniendo con todas las partes pertinentes siguen yendo excepcionalmente bien", añadió.

La primera película concluye en torno a la etapa de la gira Bad, lo que deja fuera varias décadas de la vida del llamado Rey del Pop, desde nuevos hitos musicales hasta los episodios más controvertidos que marcaron sus últimos años, incluidas las múltiples acusaciones de abuso sexual a menores. Por el momento, Lionsgate no ha detallado qué periodo cubrirá la continuación ni cómo afrontará esa parte de la biografía del cantante.

"Diría que queda una cantidad enorme de historia de Michael Jackson increíblemente entretenida y gran parte de las zonas más grandes y populares de su música que no se tocaron en la primera película", señaló Fogelson. "Hay muchísimos otros acontecimientos que ocurrieron, incluso dentro del marco temporal de la película original, que no se abordaron, así que estamos muy seguros de que tenemos una película increíblemente entretenida que volverá a atraer al público a medida que encajen las piezas", explicó.

El responsable de Lionsgate Motion Picture Group también dejó abierta la posibilidad de que la secuela no siga una narración estrictamente lineal. "Podemos avanzar y retroceder al contar esta historia", adelantó Fogelson, dando a entender que la nueva entrega podría recuperar acontecimientos omitidos en Michael, que según Jon Feltheimer, CEO de Lionsgate, apunta a convertirse en la primera película del estudio en superar los 1.000 millones de dólares a nivel global.

UNA SECUELA CON PARTE DEL MATERIAL YA RODADO

Uno de los elementos clave para el estudio es que parte de la secuela podría aprovechar material filmado durante la primera parte. "Creemos que ya tenemos rodado entre un 25% y un 30% de una segunda película procedente de la actividad de producción anterior, así que, obviamente, eso tendrá al final algún beneficio financiero", afirmó Fogelson. "Pero vamos a asegurarnos de hacer de nuevo una película grande y satisfactoria para el público de todo el mundo", continuó Fogelson.

Precisamente, parte del material rodado durante la producción de la primera entrega y finalmente descartado giraba en torno a las acusaciones contra Michael Jackson. En su planteamiento original, Michael arrancaba en 1993 con la redada policial en Neverland tras las acusaciones a Jackson de abusar sexualmente de Jordan Chandler, que entonces tenía 13 años. A partir de ahí, el relato retrocedía para reconstruir el ascenso del cantante y volver después a aquella denuncia y a la demanda civil de la familia Chandler. El litigio terminó con un acuerdo de 23 millones de dólares tras el cual la familia Chandler dejó de colaborar con la Fiscalía y la investigación se cerró.

Distintas informaciones sostienen que el filme superaba las tres horas y media de duración y reservaba su tramo final a las acusaciones, pero los pasajes relacionados con Chandler se eliminaron cuando los abogados del patrimonio de Jackson detectaron que el acuerdo incluía una cláusula que impedía representar o incluso mencionar a Chandler en cualquier película. Con ello desapareció también la apertura original sobre la intervención policial en Neverland, una secuencia de la que Fuqua dijo que "rodé a Michael mientras lo desnudaban y lo trataban como a un animal, como a un monstruo".

La reestructuración del filme culminó en junio de 2025 cuando Fuqua reunió de nuevo al reparto y al equipo durante 22 días de reshoots. De acuerdo con Variety, los responsables del patrimonio de Jackson asumieron ese coste, de hasta 15 millones de dólares, porque el problema legal partía de su propia supervisión contractual.

La cronología de las acusaciones a Jackson, que falleció en 2009, se remonta a 1993, año en que el padre de Jordan Chandler acusó al artista de abusar sexualmente de su hijo. Años después, el artista afrontó en 2005 los diez cargos relacionados con el caso que abordará The Verdict. Más tarde, en 2019, el documental Leaving Neverland recogió las acusaciones de otros dos hombres que aseguraron haber sido víctimas del cantante cuando eran niños.