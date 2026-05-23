Todas las canciones que suenan en Michael, el biopic del Rey del Pop - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 23 May. (CulturaOcio) -

El estreno de Michael, el biopic del Rey del Pop protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson y dirigido por Antoine Fuqua, ha renovado el interés por una discografía que nunca ha dejado de ocupar un lugar esencial en la historia de la música. La película no aborda toda la obra de Michal Jackson, sino la publicada desde su infancia al frente de The Jackson 5 hasta su salto definitivo como solista, delimitación que explica la ausencia de álbumes y sencillos de los años 90 y los 2000.

La banda sonora de Michael reúne 13 temas que recorren algunas de las etapas más decisivas de la trayectoria de Jackson, combinando grabaciones de estudio con interpretaciones en directo. El filme reserva un lugar especial para un medley procedente de la gira de The Jacksons de 1981, en el que confluyen I Want You Back, ABC y The Love You Save, tres canciones fundamentales para entender el impacto inicial del grupo y la temprana irrupción de Michael como figura central del pop.

El interés por el largometraje se ha traducido en una contundente respuesta comercial. Michael supera los 700 millones de dólares de recaudación en las taquillas de todo el mundo. En su primer fin de semana, recaudó 217,4 millones de dólares a nivel mundial, lo que supone el mejor estreno de la historia de un biopic musical.

A continuación, una recopilación de los temas de Michael Jackson que forman parte del largometraje dirigido por Antoine Fuqua:

WHO'S LOVIN' YOU (1969)

Aunque originalmente fue una composición asociada al universo Motown previo a The Jackson 5, Who's Lovin' You quedó ligada para siempre a la interpretación vocal de un jovencísimo Michael Jackson. La versión del grupo, publicada en 1969, se convirtió en una prueba temprana de su capacidad para apropiarse de registros propios del soul adulto.

I'LL BE THERE (1970)

Interpretada por The Jackson 5, representa una de las primeras grandes demostraciones del magnetismo vocal de Michael Jackson cuando todavía era un niño. Publicada en 1970, la balada consolidó al grupo familiar dentro de Motown y mostró una madurez interpretativa impropia de su edad. En Michael, sirve para subrayar el momento en el que el joven cantante empieza a dejar de ser solo el benjamín de la formación para convertirse en su principal foco de atención.

NEVER CAN SAY GOODBYE (1971)

También de The Jackson 5, llegó en 1971 y reforzó la imagen de Michael como una voz capaz de abordar material sentimental con una intensidad poco común. La canción, escrita por Clifton Davis, funciona dentro del recorrido musical del filme como una pieza de transición entre el éxito infantil y una expresividad cada vez más adulta. Su presencia remite a la etapa en la que Motown moldeó la proyección pública del grupo, pero también al progresivo protagonismo individual del futuro Rey del Pop.

DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH (1979)

Publicada en 1979 dentro de la era Off the Wall, Michael Jackson abrió una etapa decisiva de madurez creativa. La canción marcó su entrada en una sofisticación disco, funk y pop que ya no respondía a la imagen infantil de Motown, sino a la de un artista adulto, ambicioso y con una visión sonora más definida. En Michael, su aparición señala el momento en el que el cantante empieza a controlar con mayor claridad su lenguaje musical.

WORKING DAY AND NIGHT (1979)

Pertenece a la etapa en la que Jackson comenzó a consolidar una identidad adulta marcada por la exigencia física y musical. Aunque no alcanzó el estatus icónico de otros sencillos de su carrera, resume con precisión la ética de trabajo que atraviesa la película: disciplina, perfeccionismo y una ambición constante por ir más lejos.

MEDLEY: I WANT YOU BACK / ABC / THE LOVE YOU SAVE (DIRECTO 1981)

Recupera en formato de directo tres de los primeros grandes éxitos de The Jackson 5, publicados originalmente entre 1969 y 1970, pero la versión incluida en la banda sonora de Michael corresponde a la etapa de The Jacksons durante su gira estadounidense de 1981.

BEN (DIRECTO 1981)

Ben no aparece en la banda sonora de Michael en su grabación original de estudio, publicada por Michael Jackson en 1972, sino como una interpretación en directo de The Jacksons durante su gira estadounidense de 1981. Ben fue uno de los primeros grandes hitos de Michael Jackson como solista.

BEAT IT (1983)

Uno de los sencillos centrales de Thriller. Fue publicada en 1983 y amplió el alcance de Jackson al integrar guitarras rock, tensión callejera y una producción pensada para conquistar públicos diversos. Con Eddie Van Halen aportando uno de los solos más célebres del pop de los 80, fue una muestra de la capacidad del artista para cruzar géneros sin perder identidad.

THRILLER (1983)

Uno de los grandes iconos audiovisuales del siglo XX. Aunque el álbum homónimo se publicó en 1982, el sencillo y el legendario videoclip dirigido por John Landis llegaron en 1983, transformando para siempre la relación entre música, cine y televisión. En Michael, el tema ocupa un lugar clave porque representa la cúspide de la ambición artística de Jackson, capaz de convertir un lanzamiento musical en un acontecimiento cinematográfico global.

BILLIE JEAN (1983)

El tema fue decisivo en la expansión mundial de Thriller y está ligado a uno de los momentos más recordados de su carrera televisiva como es la presentación del moonwalk. En la película, su inclusión apunta al instante en el que Jackson deja de ser una estrella de enorme éxito para convertirse en un fenómeno cultural de dimensión planetaria.

WANNA BE STARTIN' SOMETHIN' (1983)

Incluida en Thriller y lanzada como sencillo en 1983. Dentro de Michael, la canción contribuye a retratar el ritmo frenético de una etapa en la que cada decisión musical parecía diseñada para ampliar todavía más los límites de su popularidad.

HUMAN NATURE (1983)

Ofrece una faceta más atmosférica y melancólica de Jackson. Publicada como sencillo en 1983, la canción rebaja la intensidad de las coreografías de otros grandes éxitos para apoyarse en una sensibilidad elegante y contemplativa. En el relato del biopic, su presencia ayuda a equilibrar la imagen del artista total con una dimensión más vulnerable, asociada a la soledad que acompañó a su éxito.

BAD (1987)

La canción da título al álbum con el que Jackson afrontó el enorme desafío de suceder a Thriller y presentó una imagen más desafiante, urbana y agresiva. En Michael, su uso como cierre subraya que la película no aborda toda la vida del cantante, sino el camino que lo llevó desde sus inicios en The Jackson 5 hasta la consolidación definitiva de su mito en la segunda mitad de los años 80.