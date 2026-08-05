Jaafar Jackson, el protagonista de Michael, se une a Will Smith en Supermax

Jaafar Jackson se une a Will Smith en Supermax - CONTACTO

MADRID 5, (CulturaOcio)

Tras arrasar dando vida a su celebérrimo tío en el biopic musical Michael, Jaafar Jackson ya tiene nuevo proyecto. El joven actor se suma al reparto de Supermax, un nuevo thriller de acción que estará protagonizado por Will Smith.

Según informa Deadline, el filme aún no tiene fecha de estreno y seguirá los pasos de dos agentes del FBI (Smith y AnnaSophia Robb), quienes se adentran en una compleja misión. Ambos deberán investigar un asesinato aparentemente imposible que ha tenido lugar dentro de los impenetrables muros de una prisión de máxima seguridad.

La cinta está dirigida por David Gordon Green tras su paso por producciones como Más fuerte que el destino o El exorcista: Creyente. Supermax cuenta con un guion escrito por David Weil y David J. Rosen y en su reparto también está confirmada la presencia de AnnaSophia Robb, actriz de Rebel Ridge, La montaña embrujada o Un puente hacia Terabithia.

LA SECUELA DE MICHAEL, ANUNCIADA

Este es el primer proyecto al que se suma Jackson tras el tremendo éxito de Michael, la cinta dirigida por Antoine Fuqua que narra los primeros años de carrera del Rey del Pop. La película hizo historia al recaudar más de 1.000 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en el biopic más taquillero de todos los tiempos.

Actualmente se está desarrollando una secuela que profundizará en los años más maduros de la carrera del artista. Se espera que esta segunda entrega aborde las graves acusaciones de pedrastia que enfrentó el cantante, aprovechando incluso material que ya fue filmado durante el rodaje de la primera película. No obstante, el nuevo compromiso de Jaafar Jackson en Supermax abre la incógnita de si este proyecto podría retrasar el rodaje de la secuela.

Además de Jaffar Jackson, completan el reparto de Michael Nia Long (Empire), Laura Harrier (Spider-Man: Homecoming), Juliano Krue Valdi (Una casa de locos: la película), Miles Teller (Top Gun: Maverick) y el nominado en dos ocasiones al Oscar Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin).