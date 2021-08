El anime de Iron Man ya se puede ver en YouTube

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Dos años después del éxito en cines del Iron Man de Robert Downey Jr., Sony probó suerte con una versión anime del superhéroe. Ahora la compañía comparte el primer episodio de la serie de animación, que está disponible de forma gratuita en YouTube.

El capítulo forma parte del canal Throwback Toons, propiedad de Sony, en el que comparte episodios gratuitos de series de animación clásicas de su catálogo, como 'Astro Boy', 'The Critic' o las series de animación de películas como 'Jumanji', 'Men in Black' o 'Godzilla'.

Los fans marvelitas también pueden ver capítulos de 'The Spectacular Spider-Man', así como también de otros títulos anime que se produjeron a la vez que 'Iron Man' como la ficción de 'X-Men'.

Tanto 'Iron Man' como 'X-Men' formaban parte de una colección de series antológicas producidas en Japón en las que también estaban las ficciones de 'Lobezno' y 'Blade'. La serie de 'Iron Man' fue dirigida por Yûzô Satô, un veterano de la industria de la animación en el país nipón. La ficción tuvo 12 episodios, producidos en 2010.

La serie anime tuvo una película para televisión, 'Iron Man: Rise of Technovore', dirigida por Hiroshi Hamasaki y estrenada en Estados Unidos en 2013. No es la primera vez que Marvel tiene series de animación japonesa. Tras las cuatro de la antología de 2010, en 2014 llegó 'Marvel Disk Wars: The Avengers' y en 2017 'Marvel Future Avengers', ambas producidas ya para Disney.