Una imagen de Doctor Strange 2 confirma los Illuminati en el Universo Marvel

Con el regreso de Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, muchos son los fans que especularon con la llegada de los Iluminati al Universo Cinematográfico Marvel. Una nueva imagen del filme publicada en los medios, y sobre todo el pie de foto que la acompaña, parece confirmar dicha teoría.

Ha sido en Empire Magazine quien, en su último número, ha lanzado una imagen oficial que corresponde a la escena del tráiler en la que el hechicero Supremo de Marvel comparece ante una suerte de tribunal presidido por el líder de los X-Men. El personaje interpretado por Benedict Cumberbatch tiene que responder por las consecuencias de alterar el multiverso ante esta misteriosa corte compuesta por miembros cuyos rostros no se llegan a mostrar.

"Deberíamos contarle la verdad", dice un personaje calvo que no muestra su rostro y cuya voz es la de Sir Patrick Stewart, el actor que dio vida a Charles Xavier en las películas de X-Men.

#DoctorStrange In The Multiverse Of Madness will be 'on the level of Spider-Man: No Way Home', Benedict Cumberbatch tells Empire.



Read more and see exclusive new images here: https://t.co/HysRFZPSbo pic.twitter.com/A4wbXciF86