El nuevo corte de pelo de Halle Berry desata la alarma entre los fans de Marvel: ¿Tormenta de X-Men en Doctor Strange 2?

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

Los fans de Marvel ya tienen una nueva teoría sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura, que llegará a los cines el 6 de mayo. Halle Berry dio vida a Tormenta en la saga X-Men y su última aparición fue en Días del futuro pasado y los seguidores ya especulan con su posible participación en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Todo empezó a raíz del nuevo corte de pelo de la actriz, que ahora lleva el pelo corto y blanco con un corte muy similiar al que lució la poderosa mutante capaz de controlar los elementos en alguna de las películas de la saga. A esto se suman las declaraciones de Berry, que dijo en una entrevista con ComicBook.com que estaría dispuesta a volver a dar vida a Tormenta o Catwoman.

"Volvería a cualquiera de ellos, en realidad. Me encantaron esos personajes y siempre estuve agradecida de poder interpretarlos y ser parte de esas grandes franquicias, así que volvería a cualquiera de ellos", adelantó.

This is for all my beautiful fans that have wanted my short hair back ! 💥 this is for YOU! pic.twitter.com/xilMj6Dhna — Halle Berry (@halleberry) March 14, 2022

Dado el hecho de que Doctor Strange en el multiverso de la locura aparentemente está grabando nuevas tomas, los fans han comenzado a preguntarse si el nuevo corte de pelo de Berry podría ser una pista de su regreso al mundo de los superhéroes.

"Con todos estos rumores y apariciones de Doctor Strange en el multiverso de la locura, este corte de pelo me acaba de decir que Tormenta aparecerá", dijo un usuario de Twitter. "Dime que estás grabando una película de Tormenta", pidió otro fan.

Baby with all these Multiverse Of Madness rumors and appearances this haircut just told me STORM is poppin up!✨😂🔥 pic.twitter.com/7SRj11GMAG — ✍🏽✨EuphoricVitality✨✍🏽 (@WandasXanny) March 14, 2022

tell me you are shooting a Storm movie pic.twitter.com/8iLQ3LpCOI — Lovely Day (@luvlee_dayz) March 14, 2022

"Tormenta, ¿eres tú?", se preguntó un internauta que incluyó en su tuit la etiqueta #MultiverseOfMadness. "Vas a estar en Doctor Strange, ¿verdad? No veo por qué no", sentenció un seguidor.

You gonna be in Dr. Strange right ? I don’t see why not. https://t.co/14vzL6dZ3T — Red John (@LiingosYaDaddy) March 14, 2022

"Dinos que estarás en la próxima película del UCM sin decirnos que estarás en la próxima película de UCM", escribió un usuario. "Oh, Dios mío, ella está en el multiverso de la locura", vaticinó un tuitero.