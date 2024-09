Ian McKellen ya negocia para volver como Gandalf en las nuevas películas de El Señor de los Anillos

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Mientras Prime Video continúa con la segunda temporada de Los Anillos de Poder, la serie de El Señor de los Anillos ambientada miles de años antes de la trilogía, Warner Bros. Discovery está preparando nuevas películas centradas en el universo de Tolkien. Proyectos en los que Sir Ian McKellen estaría encantado de regresar como Gandalf.

La ampliación en la gran pantalla de saga comenzará con el filme de animación El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), que llegará en diciembre a los cines, y continuará con un filme titulado La caza de Gollum que, dirigido y protagonizado por Andy Serkis, tiene previsto su estreno para 2026.

Sir Ian McKellen, quien encarnó a Gandalf, ha revelado en una entrevista con The Big Issue que ya le han pedido que retome su rol en el nuevo proyecto. "El entusiasmo por El Señor de los Anillos no muestra signos de disminuir... No puedo decir más que eso. Me acaban de decir que habrá más películas, que Gandalf estará involucrado y esperan que yo lo interprete", declaró.

Sin embargo, el veterano actor, desveló que por el momento apenas tiene detalles sobre el largometraje. "¿Cuándo? No sé. ¿Cómo es el guion? Aún no está escrito. Así que será mejor que se den prisa", añadió.

El británico, que tiene 85 años, dejó claro en otra entrevista con BBC Breakfast que la edad no será un impedimento, ya que no planea retirarse. "Seguiré así mientras las piernas, los pulmones y la mente sigan trabajando", dijo.

Ambientada entre los hechos relatados por Tolkien en El Hobbit y el Señor de los Anillos, La caza de Gollum contará con un guion escrito por Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou. Peter Jackson ejercerá como productor.

Durante la ACE Superhero Comic Con 2024, Serkis ya dejó caer que algunos personajes conocidos por los fans podrían regresar. "Es muy pronto, sería injusto comprometerse con algo en este momento. Pero diré que será una inmersión profunda en la que investigaremos el personaje de Gollum. Puede que haya personajes que reconozcamos que podrían regresar. No voy a decir quién", dejó caer.

Por su parte, Elijah Wood, quien dio vida a Frodo, también desveló en una entrevista con JoBlo que estaría dispuesto a retomar su papel. "Sería increíble. Regresar a un mundo que es tan querido y que significa tanto para mí... Sería fantástico", señaló.