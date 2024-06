Ian McKellen, hospitalizado tras caerse del escenario

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Sir Ian McKellen, actor conocido por encarnar a icónicos personajes como Gandalf en El señor de los anillos o Magneto en X-Men, fue hospitalizado el lunes, tras caer del escenario durante una representación teatral. Por suerte, el accidente no ha sido grave y el intérprete de 85 años se recuperará "rápida y completamente".

El actor protagoniza Players King, una versión de la obra de Shakespeare Henry IV, que empezó su andadura de 12 semanas en el West End el pasado abril. La tarde del lunes, McKellen estaba actuando en el teatro Noël Coward de Londres, tomando parte de una escena de lucha, cuando perdió el equilibrio y cayó del escenario.

Según informa BBC, tras la caída se encendieron las luces del teatro y McKellen pidió ayuda desde el suelo. Enseguida fue socorrido y llevado al hospital. A través de un comunicado, el Noël Coward ha informado de que los médicos aseguran que el actor "se recuperará rápida y completamente" y que está "de buen humor".

La representación de este martes 18 de la función ha sido cancelada "para que Ian pueda descansar". No obstante, se espera que regrese al escenario en la sesión matinal del miércoles.

El papel de McKellen como Falstaff en Players King se suma a una considerable lista de personajes shakespearianos que ha interpretado el británico y que incluyen a Ricardo II, Coriolanus, Iago, Ricardo III y Macbeth. En 2019, el actor se presentó a una de las funciones del rey Lear con una lesión en la pierna, incapaz de actuar pero dispuesto a responder preguntas del público. Por otro lado, el intérprete protagonizará el filme Hamlet, dirigido por Sean Matthias.

Dejando aparte Shakespeare y el teatro, muchos fans se preguntan si McKellen volverá a encarnar a Gandalf o Magneto, ahora que las franquicias de El señor de los anillos y el UCM tienen proyectos en los que fácilmente podría encajar. Así, recientemente el actor confesó que no le importaría retomar el papel del mago blanco en The Hunt for Gollum, la película que dirigirá y protagonizará Andy Serkis. En cuanto al líder mutante, muchos esperan que sea uno de los cameos en Deadpool y Lobezno, que llegará a los cines el 25 de julio.