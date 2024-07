La condición de Viggo Mortensen (Aragorn) para volver a El Señor de los Anillos: La caza de Gollum

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Warner Bros. Discovery anunció en mayo que está preparando nuevas películas de El Señor de los Anillos. Andy Serkis dirigirá y protagonizará un filme centrado en Gollum, cinta que se titulará El señor de los anillos: La caza de Gollum. No se conocen más detalles del reparto o si regresarán algunas estrellas de la saga de Peter Jackson, pero Viggo Mortensen, quien encarnó a Aragorn, ha desvelado cuál sería su condición para retomar su rol en el nuevo proyecto.

En una entrevista con GQ le preguntaron al actor si estaría dispuesto a participar en La caza de Gollum. "Claro. No sé exactamente cuál es la historia, no la he escuchado. Tal vez me entere en algún momento", declaró Mortensen.

"Me gusta interpretar a ese personaje. Aprendí mucho interpretándolo. Lo disfruté mucho. Solo lo haría si fuera adecuado en términos de, ya sabes, la edad que tengo ahora y demás. Solo lo haría si yo fuera el adecuado para el personaje. Sería una tontería hacerlo de otra manera", agregó.

Si aparece en La caza de Gollum, Mortensen tendrá aproximadamente 67 o 68 años cuando se estrene la cinta. Cuando se lanzaron las películas originales de El Señor de los Anillos, tenía 43, 44 y 45 años. De esta manera, sería difícil que el actor encajase en la nueva película. Dado que Gollum muere durante los eventos de El Retorno del Rey, todo apunta a que la nueva película sea una precuela, haciendo a Aragorn aún más joven de lo que era en La Comunidad del Anillo.

En otra entrevista con The Hollywood Reporter, Mortensen también habló sobre su posible participación. "No he leído el guion, así que no lo sé. El guion es lo más importante para mí, a menos que esté arruinado, no tenga dinero y tenga suerte de conseguir cualquier trabajo. Así que depende", señaló.

Mortensen no es el único actor de la trilogía de El Señor de los Anillos que dice que estaría dispuesto a regresar, ya que Sir Ian McKellen recientemente expresó algo similar cuando le preguntaron sobre la posibilidad de interpretar a Gandalf otra vez. "No hay guion, no hay oferta, no hay plan", dijo, agregando que volvería si está "vivo" para entonces.