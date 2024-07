Viggo Mortensen revela por qué no ha vuelto a una franquicia desde El Señor de los Anillos

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Viggo Mortensen dio vida a Aragorn en El Señor de los Anillos, una de las sagas más relevantes de la historia del cine. Sin embargo, el intérprete no ha vuelto a participar en una franquicia desde que lo hizo en la última entrega de la trilogía, El retorno del rey, y en una reciente entrevista ha explicado el motivo.

"Realmente no busco ni evito ningún tipo de género ni presupuesto. Solo busco historias interesantes", declaró en una entrevista concedia a Vanity Fair. "No me importa cuál es el género, cuál es el presupuesto o quién la hace. Nunca haría una película solo porque fulano de tal la dirige. Tiene que ser sobre la historia. Y si creo que soy el adecuado para el personaje, eso siempre es lo primero", agregó.

"Eso se aplica a las franquicias. Si alguien viniera a mí con la película X, la tercera o la novena parte, y pensara que es un gran personaje, quisiera interpretar ese personaje y pensara que tengo algo que aportar, la haría. No estoy en contra. Pero normalmente no son buenas. Quiero decir, para mí, normalmente no están tan bien escritas. Son algo predecibles. Quiero decir, por supuesto, siempre está el problema de si me quedo sin dinero", añadió el actor.

En cuanto a la actual calidad en la industria, Mortensen aseguró que "lo que se considera pensamiento crítico en términos de reseñas es bastante pobre". "En términos de que el crítico tenga cierta comprensión de la historia del cine, de cómo se hacen las películas, el nivel es realmente bajo. Hay algunos buenos críticos, pero no son geniales. Como director, y como productor, presto atención. Me importa más, mucho más que como actor, porque el destino de la película, si se distribuirá bien, si se verá en los cines, está en juego en cuanto a cómo será recibida por la crítica", admitió.

En la entrevista, el artista también desveló por qué suele priorizar su opinión sobre el proyecto frente al dinero. "Mientras pueda pagar el alquiler y hacer que mi vida personal funcione, aguanto hasta encontrar algo que creo que es un gran desafío y algo de lo que voy a aprender", dijo.