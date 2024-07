Peter Jackson da detalles clave del Señor de los Anillos: La caza de Gollum

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

Este año la saga de El Señor de los Anillos regresará a la pequeña pantalla, con la segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video, y también a los cines con el estreno de la pelícual de animación La Guerra de los Rohirrim. Y también en clave de precuela, pero en imagen real y directamente enlazada con la Trilogía del Anillo de Tolkien, ya está en marcha La caza de Gollum (The Hunt of Gollum).

Una cinta que estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis, que retomará el personaje que dio vida en las dos trilogías cinematográficas de Peter Jackson. Precisamente Jackson, que ejercerá de productor ejecutivo del filme que llegará a los cines en 2026, ha revelado importantes detalles sobre su posible trama.

"El personaje de Gollum/Sméagol siempre me ha fascinado porque Gollum refleja lo peor de la naturaleza humana, mientras que su lado Sméagol es, realmente, bastante simpático", asegura el realizador sobre esta criatura a la que interpretó Serkis tanto en la trilogía del Señor de los Anillos como en la del Hobbit y encarnará nuevamente en La caza de Gollum.

"Creo que conecta tanto con los lectores como con los espectadores, ya que hay un poco de ambos en todos nosotros. Realmente queremos meternos de lleno con el trasfondo de su historia y profundizar en aquellas partes de su viaje que no tuvimos tiempo de explorar en las películas anteriores", añadió Jackson en una entrevista concedida a Deadline.

Por otro lado, el director de King Kong y Braindead (Tu madre se ha comido a mi perro) también dejó caer que esta cinta centrada en la figura de Gollum podría contar con el regreso de otros personajes ya conocido en la franquicia. Sin embargo, considera que todavía es demasiado pronto para saber quién se cruzará en su camino. "Basta decir que seguiremos el ejemplo del profesor Tolkien", se limitó a señalar.

DESPUÉS DE EL HOBBIT

Hasta el momento, se desconoce dónde encajará La caza de Gollum en el timeline del Señor de los Anillos. Pero dado que el filme dirigido y protagonizado por Serkis se centrará en la búsqueda de Gollum, lo más probable sea que se desarrolle entre los eventos de las películas de El Hobbit y El Señor de los Anillos.

Y es que no existe ninguna razón para que alguien busque a Gollum antes de su encuentro con Bilbo en El Hobbit, ya que nadie sabía que tenía en su poder desde hace décadas el Anillo Único. Después de su encuentro con Bilbo, y perder el anillo que pasará a manos del pequeño hobbit, es cuando los diferentes personajes clave y facciones de la franquicia tienen una excusa para localizarlo, puesto que posee información sobre el nuevo dueño del Anillo y su paradero.

En cualquier caso, a la espera de novedades, los seguidores de la obra de Tolkien podrán volver a la Tierra Media cuando el próximo 13 de diciembre llegue a los cines El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim. La película, dirigida por Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell) y escrita por Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou, es una historia original basada en los libros y relatos de Tolkien que tiene lugar casi dos siglos antes de los eventos narrados en la Trilogía del Anillo.

"Ambientada 183 años antes de los eventos narrados en la trilgía original, El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim narra el destino de la Casa de Helm Mano de Hierro, el legendario rey de Rohan. Un ataque repentino de Wulf, un inteligente y despiadado señor dunlendino que busca venganza por la muerte de su padre, obliga a Helm y su pueblo a emprender una última y atrevida batalla en la antigua fortaleza de Cuernavilla, un poderoso bastión que más tarde se conocerá como el Abismo de Helm. Encontrándose en una situación cada vez más desesperada, Hèra, la hija de Helm debe reunir la voluntad para liderar la resistencia contra un enemigo mortal que intenta destruirlos", reza la sinopsis del filme.