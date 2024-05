¿Dónde Encaja La Película De Gollum En El Timeline De El Señor De Los Anillos?

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

Warner Bros. Discovery ha anunciado que está preparando nuevas películas de El Señor de los Anillos. Peter Jackson participará en esta nueva saga, que comenzará con un filme centrado en Gollum dirigido y protagonizado por Andy Serkis. El señor de los anillos: La caza de Gollum será el título del largometraje, pero, ¿dónde encajará en el timeline de la franquicia?

Dado que la nueva película El Señor de los Anillos se centrará en la búsqueda de Gollum, es probable que se desarrolle entre los eventos de las películas de El Hobbit y El Señor de los Anillos. No hay razón para que alguien busque a Gollum antes de su encuentro con Bilbo en El Hobbit, ya que nadie sabía que tenía en su poder desde hace décadas el Anillo Único.

Después de su encuentro con Bilbo, y de que pierda el anillo que pasará a poder del pequeño hobbit, es cuando los diferentes personajes clave y facciones de la franquicia tienen una excusa para localizarlo, ya que tiene información sobre el nuevo dueño del Anillo y su paradero.

Los libros de J.R.R. Tolkien confirman que Sauron, Aragorn y Gandalf buscan a Gollum antes del viaje de Frodo para reunirse con el mago y partir de la Comarca en El Señor de los Anillos. Las fuerzas de Sauron obviamente quieren la información de Gollum sobre el Anillo, mientras que Aragorn y Gandalf esperan impedir que Gollum lleve a Sauron hasta allí. Parece que los espectadores verán estos eventos desde la perspectiva de Gollum, que volverá a ser encarnado por Serkis.

Aunque La caza de Gollum tiene una base en los escritos de Tolkien, no extrae su narrativa de un libro específico. No hay ninguna novela que describa en profundidad la búsqueda de Gollum, aunque Tolkien sí hace referencia a esta historia en sus apéndices y en La Comunidad del Anillo. Con eso en mente, la película de Jackson necesitará ampliar la historia establecida de Tolkien para poder ofrecer un largometraje.

SIN PELÍCULAS DESDE HACE UNA DÉCADA

La cinta de Andy Sekis tiene previsto su estreno para 2026, aunque la Tierra Media de Tolkien regresará antes a los cines, a finales de este mismo año, con el lanzamiento de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), otra precuela que, en esta ocasión en clave de animación, está ambientará 183 años antes de los acontecimientos de la Trilogía del Anillo. El filme pondrá su foco en el legendario rey de Rohan conocido como Helm Hammerhand que dio nombre al Abismo y lo convirtió en un lugar legendario.

Dejando de lado la serie de Amazon Prime Video, Los Anillos de Poder, en la que Warner no tiene nada que ver, lo cierto es que el estudio no estrena ninguna película ni serie basada en las obras de Tolkien desde el lanzamiento en diciembre de 2014 de El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, la última entrega de la segunda trilogía dirigida por Peter Jackson basada en el libro de Tolkien.

Una saga, la de El Hobbit, que arrasó en los cines con 2.900 millones de dólares de recaudación, pero que no consiguió el favor de la crítica, ni tampoco despertó el mismo entusiasmo en los fans que generó la primera y más exitosa trilogía de Jackson.

Aquellas tres primeras películas, estrenadas entre 2001 y 2003, amasaron en taquilla casi 3.000 millones de dólares y ganaron en total 17 premios Oscar, de los cuales 11 fueron para el El Señor de los Anillos: El retorno del rey, igualando el récord de mayor número de galardones de la Academia ganados por una película junto a Titanic y Ben-Hur.