Una IA clona la voz de Michael Caine para un audiolibro de La Odisea antes de la película de Christopher Nolan - UNIVERSAL/CONTACTO

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Con el estreno de La Odisea de Christopher Nolan previsto para el 17 de julio, una nueva adaptación del clásico de Homero se adelanta a la película. Se trata de un audiolibro producido por ElevenLabs y narrado con una recreación mediante inteligencia artificial de la voz de Michael Caine.

"Nuestra versión es otra adaptación que nos parece realmente sólida; le hace justicia", afirmó Dustin Blank, responsable de alianzas estratégicas de ElevenLabs a Variety. "Cuenta con un reparto de 20 personajes, todos ellos procedentes de nuestra biblioteca de voces, y Michael Caine es una leyenda", añadió.

"Es un tesoro nacional, y su voz significa mucho para muchísima gente, así que pensamos que él, como narrador, sería la persona perfecta para ayudar a contar esta historia, dado el papel que desempeña en ella, y creo que lo hace muy bien", argumentó Blank.

CAINE DIO EL VISTO BUENO AL PROYECTO

La relación de Caine con ElevenLabs no es nueva. El intérprete, ganador en dos ocasiones del Oscar a mejor actor de reparto por Hannah y sus hermanas y Las normas de la casa de la sidra, dio su consentimiento a ElevenLabs para que la compañía usara comercialmente su voz y su imagen dentro de Iconic Marketplace, un catálogo de personalidades y personajes cuyos derechos pueden adquirir otras compañías para distintos proyectos.

Sin embargo, esta colaboración amplía aquel acuerdo inicial, en un marco que se basa en el consentimiento y la compensación económica. Según explicó Blank, ElevenLabs remunera a los actores cada vez que sus voces son utilizadas en ElevenReader.

En el caso de Caine, que ha participado en varias películas de Nolan como Tenet, la trilogía del caballero oscuro o El truco final, la compañía le consultó expresamente sobre este proyecto y el intérprete aprobó los materiales promocionales de la iniciativa, aunque se desconoce si ha llegado a escuchar la versión final del audiolibro.

"La Odisea es una de las mejores historias jamás contadas. Durante casi tres mil años, temas como la perseverancia, la lealtad, la tentación y la añoranza del hogar han resonado en distintas culturas y generaciones", señaló Caine en un comunicado. "Al tender un puente entre la narrativa clásica y la innovación digital, esta epopeya atemporal se reinventa para el público contemporáneo y cobra vida de forma vívida gracias a la tecnología de vanguardia de ElevenReader", continuó.

"Ha sido un placer formar parte de esta reinterpretación de La Odisea realizada por ElevenProductions", finalizó Caine. Esta adaptación de 13 horas del poema de Homero está desarrollada en su totalidad con herramientas de inteligencia artificial, lo que, además del banco de voces, incluye sonidos y una banda sonora, y se espera que sirva como complemento previo al filme de Nolan.

El proyecto forma parte de la línea de iniciativas previas de la compañía, entre ellas El maravilloso mago de Oz, narrado con la réplica de la voz de Judy Garland y lanzado en paralelo al estreno de Wicked: For Good.