Una estrella de Wicked aborda el futuro de la franquicia tras el estreno de Wicked 2

Una estrella de Wicked aborda el futuro de la franquicia tras For Good

MADRID, 24 Dic. (CulturaOcio) -

Tras el estreno en cines Wicked Parte 2 (Wicked: For Good), Bowen Yang, una de sus estrellas, se ha pronunciado sobre la posibilidad de una tercera entrega y acerca de si existen planes para expandir la épica saga protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

"Creo que lo dejamos aquí", respondió tajante Yang a Variety. Sin embargo, aunque el actor y cómico de Saturday Night Live descartó la idea de Wicked 3, insinuó la posibilidad de un spin-off: "Voy a proponer una historia al estilo de Rosencrantz y Guildenstern han muerto con mi personaje y el de Bronwyn James".

En este punto se ha de recordar que Yang y James interpretan, respectivamente, a Pfannee y Shenshen, los disparatados amigos de Glinda, que creen a pies juntillas la versión oficial sobre Elphaba, quien ahora es conocida como la Malvada Bruja del Oeste. Cabe destacar que el papel de ambos intérpretes es mucho mayor en las películas de John M. Chu del que tenían sus personajes en el exitoso musical de Broadway.

Dicho esto, aunque los fans más puristas consideren, al igual que Yang, que Wicked debería culminar con For Good, Chu se mostró más abierto ante la posibilidad de continuar con la franquicia. "¿Cuál sería la historia? En este momento hay muchas ideas circulando. Ya se verá. Primero disfrutemos de este viaje", aseguró.

Por tanto, aunque Wicked cierre la historia de Elphaba y Glinda en el mismo punto que el musical de Broadway, es posible que Universal no se cierre en banda a expandir la saga. Al fin y al cabo, Gregory Maguire -autor de la obra original- escribió otras dos novelas ambientadas en el universo de Wicked: Un león entre hombres y Fuera de Oz.

Esto también implicaría, presumiblemente, la composición de temas originales y, seguramente, modificar partes de la trama de los libros de Maguire para hacerlas más accesibles al gran público, tal como hizo el musical con la primera novela de Wicked.

De hecho, las últimas informaciones relacionadas apuntaban a que ya había conversaciones sobre una posible tercera película, pero la tíbica acogida de esta segunda entrega, que hasta ahora acumula menos de 500 millones de dólares en taquilla, muy lejos de los casi 760 que amasó la primera, han enfriado las expectativas.