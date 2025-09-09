MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

A pesar de anunciar su retirada en 2023, el legendario Michael Caine vuelve al cine a sus 92 años. El actor, ganador de dos premios Oscar y cuya filmografía supera los 150 títulos, retomará su carrera en la secuela de El último cazador de brujas, la aventura de acción y fantasía protagonizada por Vin Diesel en 2015 y de la que ya formó parte.

Según informa Varierty, Caine regresará como Dolan, figura tutelar del inmortal cazador Kaulder (Diesel) dentro de la orden que vigila la actividad brujeril en el Nueva York contemporáneo. En la primera película, dirigida por Breck Eisner y coprotagonizada por Rose Leslie y Elijah Wood, su personaje ejercía de confesor y enlace del protagonista con la Iglesia, institución con quien trabajaba para contener los clanes de brujas.

El regreso de Caine llega menos de dos años después de que el actor confirmara que estaba "ahora sí" retirado. Entonces explicó que La gran escapada (2023), donde interpreta a un veterano británico de la Segunda Guerra Mundial, sería su último trabajo frente a la cámara y que se centraría en escribir tras publicar su novela Deadly Game. Aquella despedida, en la que subrayó las limitaciones físicas de seguir rodando a sus más de 90 años, parecía definitiva hasta ahora.

La confirmación del regreso de Caine añade pedigrí al retorno de la oscura franquicia de fantasía que superó los 150 millones de dólares (con un presupuesto de unos 90) en la taquilla mundial y que, pese a una acogida crítica tibia, ganó fuerza en el mercado doméstico y el streaming hasta el punto de que Lionsgate lleva años tanteando la continuidad.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, ha hecho precisamente referencia a esa vida de la película fuera de los cines para confirmar una secuela que está marcada como prioridad para el estudio: "Desde su estreno en cines, El último cazador de brujas ha crecido hasta convertirse en una favorita global, con audiencias que la descubren y revisitan en todas las plataformas durante la última década. Ese entusiasmo sostenido deja claro que hay apetito por más historias en este mundo", señala Fogelson en una declaración recogida por medios estadounidenses.

La cinta de 2015 presentaba a Kaulder (Diesel), un guerrero maldecido con la inmortalidad que, en la actualidad, colabora con la Iglesia para plantar cara a peligros sobrenaturales. Dolan era su consejero y con Caine de vuelta la secuela apunta a recuperar esa dinámica maestro-discípulo, cruzarla con nuevas facciones y reactivar las intrigas de la corporación eclesiástica de los Dolan.