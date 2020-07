Hugh Jackman celebra los 20 años de X-Men con un descacharrante vídeo del rodaje

MADRID, 14 Jul. (CulturaOcio) -

La primera entrega de la saga 'X-Men' cumple 20 años. Y una de sus más rutilantes estrellas, Hugh Jackman, lo ha celebrado compartiendo un hilarante vídeo inédito del rodaje de la cinta que dirigió Bryan Singer en 2000 en el que 'lucha' contra el propio Lobezno.

El mutante contra el que se enfrenta Jackman es una figura de juguete del superhéroe, que lleva el traje amarillo por el que es recordado por los fans de los cómics y la serie de animación de los años 90. Una escena del rodaje protagonizada por Lobezno que no se había visto... hasta ahora.

"Aquí está la cosa. Cuando el estudio me llamó y me preguntó si podía ponerme en forma para interpretar a Lobezno en tres semanas. ¡Podría haberles prometido incluso más! ¿Acaso no lo haríais vosotros también? ¡Feliz 20 aniversario al universo X-Men!", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter junto con el vídeo.

So here’s the thing. When the studio called and asked if I could get in shape to play #Wolverine in 3 weeks. I might have over promised! But wouldn’t you have too? Happy 20th Anniversary X-Men Universe. #Xmen #20 pic.twitter.com/bwQJnmyZBI